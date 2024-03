Medzinárodné spoločenstvo žiada vyšetrovanie streľby do davu v Gaze

Paríž/Brusel 1. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila v piatok hlboké znepokojenie v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo vo štvrtok v palestínskom Pásme Gazy, keď izraelskí vojaci pri streľbe do davu smrteľne postrelili vyše 100 Palestínčanov.



Podľa očitých svedkov k streľbe došlo po tom, ako sa stovky Palestínčanov vrhli na nákladné autá, ktoré mali v enkláve distribuovať humanitárnu pomoc civilistom. Podľa svedkov sa tak dav dostal príliš blízko k izraelským tankom, takže naň vojaci začali strieľať.



Ministerstvo zdravotníctva riadené palestínskym radikálnym hnutím Hamas tvrdí, že incident si vyžiadal životy 104 osôb a zranenia 760 ďalších. Zo zodpovednosti za incident Hamas obvinil izraelskú armádu.



Izraelská armáda priznala, že jej vojaci spustili paľbu do davu, a dodala, že prípad vyšetruje.



Incident vyvolal rozhorčenie v medzinárodnom spoločenstve, ktoré žiada jeho nezávislé vyšetrenie.



Von der Leyenová v statuse na sociálnej sieti X pripomenula, že humanitárna pomoc je "záchranným lanom" pre tých, ktorí ju potrebujú, a prístup k nej musí byť bezpečný. Doplnila, že EÚ žiada ochranu civilistov v súlade s medzinárodným právom.



Nezávislé vyšetrovanie okolností smrti veľkého počtu Palestínčanov žiada aj Francúzsko.



Jeho minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v rozhovore pre spravodajský web France Inter upozornil, že Francúzsko nebude uplatňovať "dvojaké štandardy" na konflikt na Blízkom východe.



Dodal, že Francúzsko "nazýva veci ich pravým menom", takže tak ako "Hamas označuje za teroristickú skupinu, musí pravdivo pomenovať aj to, keď sa v Gaze dejú zverstvá".



Ak by - podľa Séjourného - vyšetrovanie dospelo k záveru, že izraelská streľba bola vojnovým zločinom, budú sa ňou musieť zaoberať súdy.