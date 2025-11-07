< sekcia Zahraničie
Medzinárodné stabilizačné sily podľa Trumpa dorazia do Pásma Gazy
V stredu Spojené štáty predstavili partnerským krajinám návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorej cieľom je podporiť Trumpov plán vrátane schválenia medzinárodných síl.
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že očakáva nasadenie medzinárodných stabilizačných síl koordinovaných Spojenými štátmi v Pásme Gazy „už čoskoro“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodné sily, ktoré budú pravdepodobne zahŕňať vojakov z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátov (SAE), sú súčasťou Trumpovho povojnového plánu spravovania Pásma Gazy.
Tento plán pomohol 10. októbra dosiahnuť krehké prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Sily budú mať za úlohu vyškoliť palestínsku políciu s podporou Egypta a Jordánska. Budú mať tiež za úlohu zabezpečiť pohraničné oblasti a zabrániť pašovaniu zbraní pre Hamas, ktorý 7. októbra 2023 svojím útokom na Izrael vyvolal v Pásme Gazy vojenský konflikt.
V stredu Spojené štáty predstavili partnerským krajinám návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorej cieľom je podporiť Trumpov plán vrátane schválenia medzinárodných síl.
Americký veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz zdieľal návrh s 10 zvolenými členmi Bezpečnostnej rady a niekoľkými regionálnymi partnermi, uviedol vo vyhlásení hovorca americkej misie. Hlasovanie ešte nebolo naplánované.
Podľa diplomatických zdrojov niekoľko krajín prejavilo ochotu zúčastniť sa na spomínaných operáciách v Pásme Gazy, no trvajú na prijatí rezolúcie OSN predtým, než do palestínskeho územia nasadia svoje vojenské jednotky.
Šéf amerického Centrálneho veliteľstva - vojenského veliteľstva zodpovedného za Blízky východ - v októbri počas návštevy Pásma Gazy povedal, že tam nebudú nasadené žiadne americké jednotky.
