Medzinárodnú Bookerovu cenu získala indická autorka Gítáňdžali Šríová

Londýn 27. mája (TASR) - Tohtoročnou laureátkou Medzinárodnej Bookerovej ceny sa vo štvrtok stala Gítáňdžali Šríová za svoj román Tomb of Sand (Piesočná hrobka), ktorý z hindčiny do angličtiny preložila Daisy Rockwellová. Šríová je prvou indickou spisovateľkou ocenenou touto prestížnou cenou. Ide zároveň o prvú knihu napísanú v niektorom z indických jazykov, ktorá túto cenu získala.



TASR informuje na základe správ stanice BBC a denníka The Guardian.



Šríovej rodinná sága sleduje osud 80-ročnej ženy po smrti jej manžela. Po počiatočnej fáze depresie sa vydáva na cestu do Pakistanu, kde je konfrontovaná s nevyriešenou traumou, ktorú zažila ako mladé dievča v roku 1947, keď došlo k rozdeleniu Indie na dva nezávislé štáty. Snaží sa pritom nanovo si pomenovať, čo je to byť matkou, dcérou, ženou a feministkou.



Ako sa uvádza na webstránke Bookerovej ceny, ocenené dielo predstavuje "naliehavý protest proti ničivému vplyvu hraníc a ohraničení – či už sa to týka náboženstva, krajín alebo rodu".



Predseda poroty Frank Wynne uviedol, že kniha Tomb of Sand upútala svojou "silou, dojímavosťou a hravosťou" a označil ju za "mimoriadne vtipnú". Zároveň vyjadril nádej, že to prispeje k zvýšeniu záujmu o preklady kníh z neeurópskych jazykov.



Šríová (64) je autorkou troch románov a niekoľkých zbierok poviedok. Ocenená kniha je však jej prvou, ktorá vyšla v Británii. Daisy Rockwellová, ktorá je spisovateľkou, prekladateľkou a tiež maliarkou žijúcou v USA, preložila už z hindčiny a urdčiny viacero diel. Autorka a prekladateľka si rozdelia prémiu vo výške 50.000 libier.



Medzinárodnú Bookerovu cenu udeľujú každý rok jednej knihe, ktorá je preložená do angličtiny a vydaná v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku. Tento rok vyberala porota zo 135 publikácií. V užšom výbere boli aj knihy poľskej autorky Olgy Tokarczukovej, japonskej speváčky a spisovateľky Mieko Kawakamiovej, nórskeho autora Jona Fosseho, Argentínčanky Claudie Pieirovej a Kórejčanky Bory Chungovej.