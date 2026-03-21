Medzinárodný deň boja proti diskriminácii vyhlásili pred 60 rokmi
Medzinárodné úsilie v boji proti rasizmu posilnilo OSN aj v roku 1979 spustením Dekády boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii.
Autor TASR
New York 20. marca (TASR) - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii sa pripomína 21. marca a jeho dátum súvisí s udalosťami z 21. marca 1960, keď polícia v Sharpeville v Juhoafrickej republike (JAR) strieľala do účastníkov pokojnej demonštrácie. Tí protestovali proti legislatíve, v ktorej vtedajší juhoafrický režim apartheidu presadil rasistické prvky.
Polícia zabila 69 účastníkov demonštrácie a ďalších 180 bolo zranených. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1966 vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii sa týka práve 60. výročia jeho vyhlásenia. Generálny tajomník OSN António Guterres v posolstve pripomína, že rasizmus je stále živý a pôsobí v každej komunite, spoločnosti, krajine a regióne sveta. Na jeho potlačenie je podľa neho potrebná jednota a konanie, ktoré by eliminovalo diskrimináciu spojenú s rasizmom.
Minulý rok si OSN v rámci tohto medzinárodného dňa pripomenula 60. výročie prijatia Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD), ktorý OSN prijala 21. decembra 1965.
Tento dohovor je stále jednou z najdôležitejších medzinárodných dohôd zameranou na boj proti rasizmu a podporu rovnosti na celom svete. Dokument vytvoril globálny rámec na odstránenie rasovej diskriminácie a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými jednotlivcami bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo národný či etnický pôvod.
Medzinárodné úsilie v boji proti rasizmu posilnilo OSN aj v roku 1979 spustením Dekády boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii. Organizácia vtedy vyzvala členské štáty OSN, aby každý rok od 21. marca organizovali týždeň solidarity s ľuďmi bojujúcimi proti rasizmu.
V dňoch od 31. augusta do 7. septembra 2001 sa v juhoafrickom Durbane konala Svetová konferencia OSN o rasizme, rasovej diskriminácii, xenofóbii a tolerancii. Zúčastnili sa na nej delegáti zo 150 štátov sveta.
V Záverečnej deklarácii a Akčnom programe konferencie, ktorý potvrdila OSN 26. februára 2002 sa zdôrazňuje potreba vyvíjať úsilie v troch oblastiach: v lepšej prevencii akejkoľvek formy diskriminácie, v prísnejšej represii proti každému trestnému činu a inému previneniu s rasistickým motívom a v účinnejšej podpore obetí takých činov.
Napriek vyvinutému úsiliu a rôznym iniciatívam rasizmus naďalej ovplyvňuje komunity, politiku, médiá, šport či digitálne prostredie na celom svete. Stále pretrváva rasistická rétorika, diskriminácia migrantov a menšinových skupín.
Riešenie týchto problémov si podľa OSN vyžaduje trvalý záväzok vlád, médií, občianskej spoločnosti i medzinárodných organizácií implementovať antidiskriminačné zákony, posilniť zodpovednosť, zhromažďovať a analyzovať údaje, reformovať vzdelávanie, podporovať obete a zabezpečiť zmysluplnú účasť postihnutých komunít na rozhodovaní.
Slovenská republika prijala v súvislosti s rasizmom a diskrimináciou na národnej úrovni viaceré zmeny trestného práva a legislatívne opatrenia. Na medzinárodnej úrovni je Slovensko viazané aj Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD).
Slovensko prijalo tiež Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie. Informácie o rasizme, xenofóbii či antisemitizme v SR zhromažďuje a poskytuje v rámci svojej pôsobnosti Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
Polícia zabila 69 účastníkov demonštrácie a ďalších 180 bolo zranených. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1966 vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii sa týka práve 60. výročia jeho vyhlásenia. Generálny tajomník OSN António Guterres v posolstve pripomína, že rasizmus je stále živý a pôsobí v každej komunite, spoločnosti, krajine a regióne sveta. Na jeho potlačenie je podľa neho potrebná jednota a konanie, ktoré by eliminovalo diskrimináciu spojenú s rasizmom.
Minulý rok si OSN v rámci tohto medzinárodného dňa pripomenula 60. výročie prijatia Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD), ktorý OSN prijala 21. decembra 1965.
Tento dohovor je stále jednou z najdôležitejších medzinárodných dohôd zameranou na boj proti rasizmu a podporu rovnosti na celom svete. Dokument vytvoril globálny rámec na odstránenie rasovej diskriminácie a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými jednotlivcami bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo národný či etnický pôvod.
Medzinárodné úsilie v boji proti rasizmu posilnilo OSN aj v roku 1979 spustením Dekády boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii. Organizácia vtedy vyzvala členské štáty OSN, aby každý rok od 21. marca organizovali týždeň solidarity s ľuďmi bojujúcimi proti rasizmu.
V dňoch od 31. augusta do 7. septembra 2001 sa v juhoafrickom Durbane konala Svetová konferencia OSN o rasizme, rasovej diskriminácii, xenofóbii a tolerancii. Zúčastnili sa na nej delegáti zo 150 štátov sveta.
V Záverečnej deklarácii a Akčnom programe konferencie, ktorý potvrdila OSN 26. februára 2002 sa zdôrazňuje potreba vyvíjať úsilie v troch oblastiach: v lepšej prevencii akejkoľvek formy diskriminácie, v prísnejšej represii proti každému trestnému činu a inému previneniu s rasistickým motívom a v účinnejšej podpore obetí takých činov.
Napriek vyvinutému úsiliu a rôznym iniciatívam rasizmus naďalej ovplyvňuje komunity, politiku, médiá, šport či digitálne prostredie na celom svete. Stále pretrváva rasistická rétorika, diskriminácia migrantov a menšinových skupín.
Riešenie týchto problémov si podľa OSN vyžaduje trvalý záväzok vlád, médií, občianskej spoločnosti i medzinárodných organizácií implementovať antidiskriminačné zákony, posilniť zodpovednosť, zhromažďovať a analyzovať údaje, reformovať vzdelávanie, podporovať obete a zabezpečiť zmysluplnú účasť postihnutých komunít na rozhodovaní.
Slovenská republika prijala v súvislosti s rasizmom a diskrimináciou na národnej úrovni viaceré zmeny trestného práva a legislatívne opatrenia. Na medzinárodnej úrovni je Slovensko viazané aj Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD).
Slovensko prijalo tiež Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie. Informácie o rasizme, xenofóbii či antisemitizme v SR zhromažďuje a poskytuje v rámci svojej pôsobnosti Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.