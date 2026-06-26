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Medzinárodný deň boja proti drogám upozorňuje na správanie závislých
Tento deň ustanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v decembri 1987.
Autor TASR
Ženeva/Bratislava 26. júna (TASR) – Nelegálny obchod s drogami a ich zneužívanie zostávajú jedným z najkomplexnejších globálnych problémov súčasnosti. Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, ktorý si svet pripomína 26. júna, upozorňuje na ničivé dôsledky drogovej závislosti na zdravie jednotlivcov, stabilitu komunít a bezpečnosť štátov.
Tento deň ustanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v decembri 1987. Je to vyjadrenie odhodlania posilniť globálnu spoluprácu pri vytváraní spoločnosti bez drogových závislostí. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) pri tejto príležitosti každoročne zverejňuje Svetovú správu o drogách a vyhlasuje tematickú kampaň.
Tohtoročná kampaň sa zameriava na komplexnú odpoveď na drogový problém pod heslom, ktoré zdôrazňuje potrebu inovatívnych prístupov k znižovaniu dopytu aj ponuky drog. Do popredia stavia zdravotnú starostlivosť, empatiu a rešpektovanie ľudských práv závislých osôb.
Aktuálne štatistiky potvrdzujú znepokojivý obraz spoločnosti. Podľa najnovšej Svetovej správy o drogách UNODC užilo v roku 2023 nelegálne drogy približne 316 miliónov ľudí na celom svete, čo predstavuje nárast, ktorý za posledné desaťročie prevýšil tempo rastu celkovej populácie.
Celosvetovo najrozšírenejšou drogou zostáva kanabis s približne 244 miliónmi užívateľov. Za ním nasledujú opiáty (61 miliónov), amfetamíny (30,7 milióna) a kokaín (25 miliónov). Najviac znepokojujúcim javom je však rýchly rozmach syntetických drog, ktorých výroba je lacná, flexibilná a menej závislá od geografických podmienok.
Tento trend potvrdzuje aj Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA) vo svojej Európskej správe o drogách 2026. Trh s drogami na kontinente sa podľa nej stáva čoraz komplexnejším a nebezpečnejším. Len v minulom roku bolo v Európe prvýkrát zachytených 50 nových psychoaktívnych látok (NPS), čím celkový počet monitorovaných látok stúpol na 1050.
EUDA zároveň vydala varovanie pred vysoko potentnými syntetickými opioidmi. Tieto látky sa čoraz častejšie objavujú na európskom trhu a predstavujú obrovské riziko smrteľného predávkovania.
Rovnako alarmujúca je situácia s kokaínom. Ten zostáva po kanabise druhou najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európe, pričom jeho dostupnosť a čistota dosahujú historické maximá. Moderný spôsob užívania, najmä elektronické cigarety (vapes), prináša nové zdravotné riziká.
Agentúra upozorňuje, že na európskom trhu boli zachytené náplne do e-cigariet obsahujúce syntetické formy kanabisu. To zvyšuje riziko, že sa tento spôsob konzumácie stane nosičom aj pre iné, nebezpečnejšie látky.
Aj slovenská drogová scéna prechádza výraznými zmenami. Kým pred 20. rokmi dominoval u liečených pacientov heroín, dnes je situácia zásadne odlišná. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa v roku 2024 na Slovensku liečilo z drogovej závislosti 3023 osôb. Je to o 31 percent viac ako v roku 2004, pričom väčšina liečených boli muži (78,6 percenta).
Z hľadiska užívaných látok na Slovensku jednoznačne dominujú stimulačné látky. Boli primárnou drogou pre takmer 44 percent liečených (1324 osôb) a drvivá väčšina z nich užívala pervitín (1250 osôb). Za uplynulých 20 rokov vzrástol počet užívateľov stimulancií v liečbe 2,3-násobne.
Zaujímavý je aj demografický posun. Kým v minulosti sa liečili z drogovej závislosti najmä dvadsiatnici, v roku 2024 prevládali osoby vo veku 30 až 39 rokov. Liečba ľudí v strednom veku (40 až 49 rokov) dokonca vzrástla za posledné dve desaťročia viac ako osemnásobne. NCZI zároveň upozorňuje, že drogová závislosť má často chronický charakter – takmer 44 percent pacientov už bolo v minulosti liečených.
Nezákonný obchod s drogami je jedným z najvýnosnejších odvetví organizovaného zločinu. Drogové trhy majú podľa EUDA priamy vplyv na bezpečnosť v Európe, pričom drogovo motivované zastrašovanie a násilie sú čoraz bežnejšie.
Odborníci zdôrazňujú potrebu komplexného prístupu, ktorý spája prísne presadzovanie práva voči organizovanému zločinu so silnými programami prevencie a liečby. Európska únia reaguje novou protidrogovou stratégiou, ktorá zahŕňa aj prísnejšiu kontrolu chemických prekurzorov. Na národnej úrovni zostáva kľúčová dostupnosť kvalitných liečebných programov, znižovanie rizík a sociálna reintegrácia.
Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog nielen varuje pred rizikami, ale aj vyzýva vlády, komunity i jednotlivcov, aby namiesto stigmy a diskriminácie riešili drogový problém na základe faktov, prevencie a ľudského prístupu.
Tento deň ustanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v decembri 1987. Je to vyjadrenie odhodlania posilniť globálnu spoluprácu pri vytváraní spoločnosti bez drogových závislostí. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) pri tejto príležitosti každoročne zverejňuje Svetovú správu o drogách a vyhlasuje tematickú kampaň.
Tohtoročná kampaň sa zameriava na komplexnú odpoveď na drogový problém pod heslom, ktoré zdôrazňuje potrebu inovatívnych prístupov k znižovaniu dopytu aj ponuky drog. Do popredia stavia zdravotnú starostlivosť, empatiu a rešpektovanie ľudských práv závislých osôb.
Aktuálne štatistiky potvrdzujú znepokojivý obraz spoločnosti. Podľa najnovšej Svetovej správy o drogách UNODC užilo v roku 2023 nelegálne drogy približne 316 miliónov ľudí na celom svete, čo predstavuje nárast, ktorý za posledné desaťročie prevýšil tempo rastu celkovej populácie.
Celosvetovo najrozšírenejšou drogou zostáva kanabis s približne 244 miliónmi užívateľov. Za ním nasledujú opiáty (61 miliónov), amfetamíny (30,7 milióna) a kokaín (25 miliónov). Najviac znepokojujúcim javom je však rýchly rozmach syntetických drog, ktorých výroba je lacná, flexibilná a menej závislá od geografických podmienok.
Tento trend potvrdzuje aj Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA) vo svojej Európskej správe o drogách 2026. Trh s drogami na kontinente sa podľa nej stáva čoraz komplexnejším a nebezpečnejším. Len v minulom roku bolo v Európe prvýkrát zachytených 50 nových psychoaktívnych látok (NPS), čím celkový počet monitorovaných látok stúpol na 1050.
EUDA zároveň vydala varovanie pred vysoko potentnými syntetickými opioidmi. Tieto látky sa čoraz častejšie objavujú na európskom trhu a predstavujú obrovské riziko smrteľného predávkovania.
Rovnako alarmujúca je situácia s kokaínom. Ten zostáva po kanabise druhou najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európe, pričom jeho dostupnosť a čistota dosahujú historické maximá. Moderný spôsob užívania, najmä elektronické cigarety (vapes), prináša nové zdravotné riziká.
Agentúra upozorňuje, že na európskom trhu boli zachytené náplne do e-cigariet obsahujúce syntetické formy kanabisu. To zvyšuje riziko, že sa tento spôsob konzumácie stane nosičom aj pre iné, nebezpečnejšie látky.
Aj slovenská drogová scéna prechádza výraznými zmenami. Kým pred 20. rokmi dominoval u liečených pacientov heroín, dnes je situácia zásadne odlišná. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa v roku 2024 na Slovensku liečilo z drogovej závislosti 3023 osôb. Je to o 31 percent viac ako v roku 2004, pričom väčšina liečených boli muži (78,6 percenta).
Z hľadiska užívaných látok na Slovensku jednoznačne dominujú stimulačné látky. Boli primárnou drogou pre takmer 44 percent liečených (1324 osôb) a drvivá väčšina z nich užívala pervitín (1250 osôb). Za uplynulých 20 rokov vzrástol počet užívateľov stimulancií v liečbe 2,3-násobne.
Zaujímavý je aj demografický posun. Kým v minulosti sa liečili z drogovej závislosti najmä dvadsiatnici, v roku 2024 prevládali osoby vo veku 30 až 39 rokov. Liečba ľudí v strednom veku (40 až 49 rokov) dokonca vzrástla za posledné dve desaťročia viac ako osemnásobne. NCZI zároveň upozorňuje, že drogová závislosť má často chronický charakter – takmer 44 percent pacientov už bolo v minulosti liečených.
Nezákonný obchod s drogami je jedným z najvýnosnejších odvetví organizovaného zločinu. Drogové trhy majú podľa EUDA priamy vplyv na bezpečnosť v Európe, pričom drogovo motivované zastrašovanie a násilie sú čoraz bežnejšie.
Odborníci zdôrazňujú potrebu komplexného prístupu, ktorý spája prísne presadzovanie práva voči organizovanému zločinu so silnými programami prevencie a liečby. Európska únia reaguje novou protidrogovou stratégiou, ktorá zahŕňa aj prísnejšiu kontrolu chemických prekurzorov. Na národnej úrovni zostáva kľúčová dostupnosť kvalitných liečebných programov, znižovanie rizík a sociálna reintegrácia.
Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog nielen varuje pred rizikami, ale aj vyzýva vlády, komunity i jednotlivcov, aby namiesto stigmy a diskriminácie riešili drogový problém na základe faktov, prevencie a ľudského prístupu.