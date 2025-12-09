< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň boja proti korupcii: OSN varuje pred jej dopadmi
Dátum 9. december symbolicky pripomína prijatie a otvorenie UNCAC na podpis v mexickej Méride v roku 2003.
Autor TASR
New York/Bratislava 9. decembra (TASR) – Korupcia ohrozuje budúcnosť mládeže a brzdí globálny pokrok. To je hlavné posolstvo Organizácie Spojených národov (OSN) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorý si svet pripomína v utorok 9. decembra.
Tohtoročná kampaň s názvom „Zjednotení s mládežou proti korupcii: Formovanie integrity zajtrajška“ zdôrazňuje, že napriek existencii celosvetových právnych nástrojov, ako je Dohovor OSN proti korupcii (UNCAC), zostáva tento neduh na alarmujúco vysokej úrovni. Negatívne dopady sú čoraz výraznejšie. Podľa indexu vnímania korupcie (CPI) za rok 2024 od mimovládnej organizácie Transparency International zostávajú úrovne korupcie vysoké: viac ako dve tretiny zo 180 hodnotených krajín dosiahli menej ako 50 bodov.
Dátum 9. december symbolicky pripomína prijatie a otvorenie UNCAC na podpis v mexickej Méride v roku 2003. Dohovor priniesol rámec preventívnych opatrení, trestnoprávnych postihov, medzinárodnej spolupráce a pravidiel pre vymáhanie majetku. Slovensko dokument ratifikovalo v apríli 2006 a účinnosť nadobudol 1. júla 2006.
Téma kampane má dvojročný charakter a OSN sa jej venuje od minulého roka. „Mladí ľudia sú našimi najlepšími strážcami integrity, ktorí prinášajú inovatívne riešenia. Korupcia im berie príležitosť uspieť a mať prístup k základným službám, napríklad k zdravotnej starostlivosti. Ich energia je v tomto boji kľúčová,“ uviedla výkonná riaditeľka Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Ghada Walyová.
OSN pripomína, že mladí ľudia tvoria štvrtinu svetovej populácie (1,9 miliardy) a musia mať možnosť aktívne vstupovať do verejného diania. Kampaň vyvrcholí na 11. zasadnutí konferencie zmluvných strán UNCAC (CoSP11) 15.–19. decembra v katarskej Dauhe. Diskutovať sa bude o využívaní umelej inteligencie a nových technológií v boji proti korupcii, o prepojení korupcie s organizovaným zločinom či o posilňovaní integrity v súkromnom sektore.
Dôležitou európskou inštitúciou v boji proti korupcii je Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ktorá vznikla v roku 1999 pri Rade Európy. Zameriava sa najmä na prevenciu korupcie u poslancov, sudcov, prokurátorov a vo vrcholových exekutívnych funkciách. Má 48 členov, vrátane Slovenska, USA a Kazachstanu. GRECO sa pripravuje na spustenie 6. hodnotiaceho kola zameraného na integritu vo verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni.
Na Slovensku pôsobí Odbor prevencie korupcie pri Úrade vlády SR (vznik 2017). Súčasťou systému je aj Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a mimovládne organizácie, ako Transparency International Slovensko či Nadácia Zastavme korupciu. OSN pripomína, že boj proti korupcii je spoločnou zodpovednosťou vlád, občanov aj súkromného sektora, a zdôrazňuje potrebu podpory kultúry integrity.
