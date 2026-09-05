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Medzinárodný deň charity odkazuje na Matku Terezu
V roku 2012 vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) 5. september za Medzinárodný deň charity.
Autor TASR
New York 5. septembra (TASR) - V roku 2012 vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) 5. september za Medzinárodný deň charity. Na rozdiel od iných medzinárodných dní nemá jedno oficiálne, samostatné každoročné heslo či tému. Jeho hlavným poslaním je mobilizácia kompetentných v boji za odstránenie chudoby. Poukazuje aj na dôležitosť sociálnej zodpovednosti zosúladenej s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.
Charita je podľa OSN prejavom globálnej solidarity. Spája ľudí, aby budovali spravodlivejšie a odolnejšie spoločnosti prostredníctvom priameho darovania, dobrovoľníctva, alebo kolektívnej činnosti. Okrem okamžitej pomoci charita posilňuje aj zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zachovanie kultúrneho dedičstva a ochranu zraniteľných skupín. Výrazne ovplyvňuje aj verejnú politiku, podieľa sa tiež na financovaní inovácií a podporuje komunity v oblastiach, kde zlyháva štát.
Aj program OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030 kladie najväčší dôraz na odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch. Chudoba nie je len nedostatok príjmu, znamená aj hlad, nebezpečné životné podmienky a obmedzený prístup k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti.
Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja si podľa OSN vyžaduje silné partnerstvá medzi vládami, občianskou spoločnosťou, podnikmi a charitatívnymi organizáciami. Charita či dobročinnosť spája ľudí naprieč hranicami a sektormi, ktorí sa snažia vybudovať inkluzívnejší a udržateľnejší svet pre všetkých.
Charite v súčasnosti napomáhajú aj digitálne nástroje, ktoré robia darcovstvo dostupnejším a transparentnejším. Dôležitým faktorom efektívnejšej charity je aj zapájanie mladých ľudí. Charita by mala byť podľa OSN transparentná, riadená komunitou a založená na pokore a spolupráci.
Nemalý vplyv na rast chudoby majú tiež klimatické zmeny, ktoré ohrozujú nielen dostatok potravín či vody, ale aj dostupnosť dôstojného bývania. Aj preto viaceré charitatívne organizácie podporujú v súčasnosti environmentálne projekty.
Dátum Medzinárodného dňa charity - 5. september - zvolila OSN ako pripomenutie si výročia úmrtia Matky Terezy. Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Zakladateľka Kongregácie misionárok lásky sa spolu so svojimi rádovými sestrami venovala všetkým, ktorých našla na uliciach zomierať od hladu alebo na následky chorôb. Pozornosť venovali aj deťom vydaným na nemilosť ulice.
Postupne si dielo Matky Terezy získavalo rešpekt nielen v Indii, ale na celom svete. Nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979 zomrela 5. septembra 1997 v Kalkate. Za blahoslavenú ju 19. októbra 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II., za svätú pápež František 4. septembra 2016.
Charita je podľa OSN prejavom globálnej solidarity. Spája ľudí, aby budovali spravodlivejšie a odolnejšie spoločnosti prostredníctvom priameho darovania, dobrovoľníctva, alebo kolektívnej činnosti. Okrem okamžitej pomoci charita posilňuje aj zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zachovanie kultúrneho dedičstva a ochranu zraniteľných skupín. Výrazne ovplyvňuje aj verejnú politiku, podieľa sa tiež na financovaní inovácií a podporuje komunity v oblastiach, kde zlyháva štát.
Aj program OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030 kladie najväčší dôraz na odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch. Chudoba nie je len nedostatok príjmu, znamená aj hlad, nebezpečné životné podmienky a obmedzený prístup k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti.
Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja si podľa OSN vyžaduje silné partnerstvá medzi vládami, občianskou spoločnosťou, podnikmi a charitatívnymi organizáciami. Charita či dobročinnosť spája ľudí naprieč hranicami a sektormi, ktorí sa snažia vybudovať inkluzívnejší a udržateľnejší svet pre všetkých.
Charite v súčasnosti napomáhajú aj digitálne nástroje, ktoré robia darcovstvo dostupnejším a transparentnejším. Dôležitým faktorom efektívnejšej charity je aj zapájanie mladých ľudí. Charita by mala byť podľa OSN transparentná, riadená komunitou a založená na pokore a spolupráci.
Nemalý vplyv na rast chudoby majú tiež klimatické zmeny, ktoré ohrozujú nielen dostatok potravín či vody, ale aj dostupnosť dôstojného bývania. Aj preto viaceré charitatívne organizácie podporujú v súčasnosti environmentálne projekty.
Dátum Medzinárodného dňa charity - 5. september - zvolila OSN ako pripomenutie si výročia úmrtia Matky Terezy. Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Zakladateľka Kongregácie misionárok lásky sa spolu so svojimi rádovými sestrami venovala všetkým, ktorých našla na uliciach zomierať od hladu alebo na následky chorôb. Pozornosť venovali aj deťom vydaným na nemilosť ulice.
Postupne si dielo Matky Terezy získavalo rešpekt nielen v Indii, ale na celom svete. Nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979 zomrela 5. septembra 1997 v Kalkate. Za blahoslavenú ju 19. októbra 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II., za svätú pápež František 4. septembra 2016.