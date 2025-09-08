< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň gramotnosti sa nesie v znamení digitalizácie
Rok 2025 sa nesie v znamení témy Podpora gramotnosti v digitálnej ére.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Gramotnosť, teda základný formát vzdelania, patrí aj medzi základné ľudské práva. Napriek tomu sú na svete stovky miliónov ľudí, ktorým chýbajú základné návyky v tejto oblasti. Aj preto sa od roku 1966 každoročne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).
V uplynulom období sa pokrok v globálnom úsilí o zvýšenie gramotnosti zabrzdil kvôli pandémii COVID-19. Otázka prístupu ku vzdelávaniu sa čoraz viac dostáva do centra pozornosti medzinárodnej komunity aj v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. O to viac sa UNESCO snaží politikom, odborníkom a verejnosti pripomenúť kritický význam vytvorenia gramotnejšej, spravodlivejšej, mierovejšej a udržateľnejšej spoločnosti.
Podľa celosvetovej výchovno-vzdelávacej organizácie gramotnosť otvára dvere k využívaniu ďalších ľudských práv, väčšej slobody a globálneho občianstva: „Gramotnosť je základ pre získavanie širších vedomostí, zručností, hodnôt, postojov a správania, ktoré podporujú kultúru trvalého mieru založenú na rešpektovaní rovnosti a nediskriminácie, právneho štátu, solidarity, spravodlivosti, rozmanitosti i tolerancie a budujú harmonické vzťahy. Napriek pokroku malo v roku 2024 najmenej 739 miliónov mladých ľudí a dospelých na celom svete stále nedostatočné základné zručnosti gramotnosti. Zároveň štyri z desiatich detí nedosahujú minimálnu úroveň čitateľskej gramotnosti a v roku 2023 nechodilo do školy 272 miliónov detí a dospievajúcich.“
Rok 2025 sa nesie v znamení témy Podpora gramotnosti v digitálnej ére. Digitalizácia mení spôsob, akým sa ľudia učia, pracujú a komunikujú, vlastne ako všeobecne žijú. Pozitívnym i negatívnym spôsobom. Podľa UNESCO digitálne nástroje môžu pomôcť rozšíriť možnosti vzdelávania pre marginalizované skupiny, ktoré nemajú základné zručnosti gramotnosti, no zmena so sebou prináša aj riziko dvojitej marginalizácie – vylúčenia nielen z tradičného vzdelávania v oblasti gramotnosti, ale aj z výhod digitálneho veku.
Digitalizácia vyvoláva aj ďalšie obavy, vrátane otázok súkromia, sledovania, posilňovania predsudkov, rizika pasívnej spotreby a vplyvov na životné prostredie. „Gramotnosť je kľúčom k tomu, aby tieto transformácie boli inkluzívne, relevantné a zmysluplné. Okrem čítania a písania na papieri gramotnosť v digitálnej ére umožňuje ľuďom bezpečne a primerane pristupovať k digitálnemu obsahu, rozumieť mu, hodnotiť ho, vytvárať ho, komunikovať a zapájať sa do neho. Gramotnosť je tiež kľúčová pre rozvoj kritického myslenia, rozlišovanie dôveryhodných informácií a orientáciu v zložitých informačných prostrediach,“ zdôrazňuje UNESCO.
September ako symbol školského roka a špeciálne jeho ôsmy deň je príležitosť aj na „kritické zamyslenie“ nad tým, čo dnes gramotnosť znamená a ako sa v tejto digitálnej ére navrhujú, riadia a monitorujú programy a riešenia v oblasti výučby. V termíne Medzinárodného dňa gramotnosti sa k tejto problematike uskutoční v parížskom sídle organizácie globálne konferencia.
Zdroje: www.unesco.org, www.unesco.sk
V uplynulom období sa pokrok v globálnom úsilí o zvýšenie gramotnosti zabrzdil kvôli pandémii COVID-19. Otázka prístupu ku vzdelávaniu sa čoraz viac dostáva do centra pozornosti medzinárodnej komunity aj v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. O to viac sa UNESCO snaží politikom, odborníkom a verejnosti pripomenúť kritický význam vytvorenia gramotnejšej, spravodlivejšej, mierovejšej a udržateľnejšej spoločnosti.
Podľa celosvetovej výchovno-vzdelávacej organizácie gramotnosť otvára dvere k využívaniu ďalších ľudských práv, väčšej slobody a globálneho občianstva: „Gramotnosť je základ pre získavanie širších vedomostí, zručností, hodnôt, postojov a správania, ktoré podporujú kultúru trvalého mieru založenú na rešpektovaní rovnosti a nediskriminácie, právneho štátu, solidarity, spravodlivosti, rozmanitosti i tolerancie a budujú harmonické vzťahy. Napriek pokroku malo v roku 2024 najmenej 739 miliónov mladých ľudí a dospelých na celom svete stále nedostatočné základné zručnosti gramotnosti. Zároveň štyri z desiatich detí nedosahujú minimálnu úroveň čitateľskej gramotnosti a v roku 2023 nechodilo do školy 272 miliónov detí a dospievajúcich.“
Rok 2025 sa nesie v znamení témy Podpora gramotnosti v digitálnej ére. Digitalizácia mení spôsob, akým sa ľudia učia, pracujú a komunikujú, vlastne ako všeobecne žijú. Pozitívnym i negatívnym spôsobom. Podľa UNESCO digitálne nástroje môžu pomôcť rozšíriť možnosti vzdelávania pre marginalizované skupiny, ktoré nemajú základné zručnosti gramotnosti, no zmena so sebou prináša aj riziko dvojitej marginalizácie – vylúčenia nielen z tradičného vzdelávania v oblasti gramotnosti, ale aj z výhod digitálneho veku.
Digitalizácia vyvoláva aj ďalšie obavy, vrátane otázok súkromia, sledovania, posilňovania predsudkov, rizika pasívnej spotreby a vplyvov na životné prostredie. „Gramotnosť je kľúčom k tomu, aby tieto transformácie boli inkluzívne, relevantné a zmysluplné. Okrem čítania a písania na papieri gramotnosť v digitálnej ére umožňuje ľuďom bezpečne a primerane pristupovať k digitálnemu obsahu, rozumieť mu, hodnotiť ho, vytvárať ho, komunikovať a zapájať sa do neho. Gramotnosť je tiež kľúčová pre rozvoj kritického myslenia, rozlišovanie dôveryhodných informácií a orientáciu v zložitých informačných prostrediach,“ zdôrazňuje UNESCO.
September ako symbol školského roka a špeciálne jeho ôsmy deň je príležitosť aj na „kritické zamyslenie“ nad tým, čo dnes gramotnosť znamená a ako sa v tejto digitálnej ére navrhujú, riadia a monitorujú programy a riešenia v oblasti výučby. V termíne Medzinárodného dňa gramotnosti sa k tejto problematike uskutoční v parížskom sídle organizácie globálne konferencia.
Zdroje: www.unesco.org, www.unesco.sk