Medzinárodný deň mierových síl OSN si pripomíname 29. mája

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 28. mája (TASR) - Medzinárodný deň mierových síl OSN bol vyhlásený v roku 2002. Pripomína sa od roku 2003 vždy 29. mája. V tento deň preto, lebo 29. mája 1948 boli pod modrou zástavou rozmiestnené mierové sily na Blízkom východe. Táto operácia sa stala prvou misiou medzinárodného spoločenstva zameranou na udržanie mieru.V rezolúcii Organizácie spojených národov k vyhláseniu Medzinárodného dňa mierových síl OSN sa zdôrazňuje, že 29. máj sa má pripomínať každý rok s cieľom vzdať poctu všetkým mužom a ženám, vojakom, policajtom, ako aj civilným expertom, ktorí doteraz pôsobili a pôsobia v mierových silách OSN." povedala TASR hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.Slovenská republika vysiela od svojho vzniku v roku 1993 vojakov s cieľom podporiť mier pod záštitou rôznych medzinárodných organizácií, ako sú OSN, Severoatlantická aliancia, Európska únia alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.Počas uplynulých viac ako 70 rokov schválila Bezpečnostná rada OSN vyše 60 mierových operácií, v ktorých dovedna pôsobilo viac ako milión príslušníkov modrých prílb. V súčasnosti ich je vo svete v rámci 12 mierových misií nasadených približne 85.000." spresnila pre TASR Martina Kovaľ Kakaščíková.Po prvý raz sa slovenskí vojaci zapojili do mierovej misie OSN v rokoch 1993-1996 v rámci misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Príslušníci Ženijného práporu v Seredi vtedy zabezpečovali podporu medzinárodných jednotiek na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny v oblasti odmínovania, opráv komunikácií, stavby a obnovy mostov. Zároveň pomáhali miestnemu obyvateľstvu pri obnove zničenej infraštruktúry. Počas tohto obdobia postavili 37 mostov, upravili 631 kilometrov ciest, zlikvidovali viac ako 30 ton munície rôzneho druhu a na prítomnosť mín preverili 363 km ciest a plochu s rozlohou takmer dva milióny metrov štvorcových.V mierových operáciách pôsobilo doteraz takmer 11.000 slovenských vojakov a to v 16 rôznych misiách od Východného Timoru, cez Blízky východ, Afriku po Balkán.Počas Medzinárodného dňa mierových síl OSN sa zároveň pripomína pamiatka tých, ktorí pri výkone služby v mierových operácií priniesli najvyššiu obeť a položili v nich život. Počas 73 rokov zahynulo pri výkone službe v prospech mieru viac ako štyri tisíc príslušníkov mierových síl OSN. V operáciách medzinárodného krízového manažmentu zahynulo aj 58 slovenských vojakov, z toho šesť v mierových misiách OSN.Zdroj: www.mzv.sk, www.aos.sk, www.mosr.sk, https://peacekeeping.un.org