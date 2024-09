Medzinárodný deň mieru si svet pripomína 21. septembra

New York/Bratislava 21. septembra (TASR) - Svet si každoročne 21. septembra pripomína Medzinárodný deň mieru. Ten vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1981. Tento rok sa pozornosť sústreďuje najmä na kľúčovú úlohu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.



"Žiadna chudoba, žiaden hlad," znie motto tohtoročnej pripomienky. Základným chápaním Medzinárodného dňa mieru je podľa OSN spojenie medzi ekonomickou stabilitou sveta a predchádzaním konfliktom. "Odstránením chudoby a hladu riešime niektoré primárne príčiny vojen," upozorňuje OSN na svojej stránke.



Téma každého ročníka má podľa organizácie slúžiť ako inšpirácia pre zachovanie mieru a jeho presadzovanie najrozmanitejšími spôsobmi.



"Požiadavka na mier dnes nemá podoby. Konflikty a vojny spôsobujú zmätok, plodia chudobu a hlad a utláčajú nespočetné množstvo ľudí. Navyše, nepokoje súvisiace s klimatickými zmenami sú všadeprítomné. Dokonca aj mierumilovné národy čelia výraznému rozdeleniu a sporom," povedal generálny tajomník OSN António Guterres.



S cieľom podporiť mierovejšiu, spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť zbavenú strachu a násilia môže podľa Guterresa svet uspieť len so zapojením širokého spektra zainteresovaných strán, a to aj prostredníctvom 1,2 miliardy mládežníkov na celom svete. Ide najmä o proaktívne mierové akcie: boj proti nerovnosti, boj proti zmene klímy a obhajobu ľudských práv.



Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň za venovaný upevňovaniu princípov mieru, zvýraznených 24 hodinami neútočenia a prímeria. V roku 2024 si svet zároveň pripomína 76. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o predchádzaní a trestaní genocídy.



"Kamkoľvek sa pozrieme, všade sa útočí na mier. Od Gazy cez Sudán až po Ukrajinu a ďalšie krajiny. Civilisti v palebnej línii, domy v plameňoch, traumatizované, vystrašené obyvateľstvo, ktoré stratilo všetko - a niekedy aj všetkých. Tento výpočet ľudského utrpenia musí skončiť. Náš svet potrebuje mier. Mier je najvyššou cenou pre celé ľudstvo. A ako nám pripomína tento Medzinárodný deň mieru - riešenia máme vo svojich rukách," apeluje šéf OSN.



Ako na svojej stránke uvádza organizácia, podpora sveta bez konfliktov prispieva k realizácii cieľov udržateľného rozvoja, ktorý v budúcnosti môže pomôcť vytvoriť spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť bez strachu a násilia. OSN však upozorňuje, že takýto cieľ sa nepodarí dosiahnuť bez účasti a príspevku širokého spektra aktérov vrátane mladých ľudí. Vyzýva preto, aby podnikli kroky v prospech mieru - bojovali proti nerovnosti, presadzovali opatrenia v oblasti zmeny klímy a podporovali a chránili ľudské práva.