Medzinárodný deň migrantov upozorňuje aj na ich rastúci počet

New York 17. decembra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo si 18. decembra pripomína práva migrantov na celom svete. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) určilo pred 24 rokmi 18. december za Medzinárodný deň migrantov, predovšetkým s ohľadom na veľký a rastúci počet migrantov vo svete.



Predchádzal tomu Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorý schválilo Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 1990. Do platnosti vstúpil 1. júla 2003.



Vo svete je odhadom takmer 300 miliónov migrantov. Môže ísť o študentov hľadajúcich lepšie príležitosti, rodičov chrániacich svoje deti či ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii. OSN upozorňuje na dva základné aspekty tejto migrácie. Na jednej strane podporuje ekonomický rast, dynamiku spoločností a toleranciu. Miliónom ľudí poskytuje príležitosť hľadať lepší život, z čoho majú úžitok komunity, z ktorých migranti prichádzajú, ako aj tie, do ktorých vstupujú.



Na druhej strane však nedostatočne regulovaná migrácia môže zvyšovať rozkol vnútri spoločností, vystavuje ľudí riziku, že sa stanú obeťami vykorisťovania a násilia, a podkopáva dôveru voči autoritám. Tento dohovor, ktorý podporila väčšina členských štátov OSN, má riešiť reálne problémy migrácie.



Celkový počet migrantov na medzinárodnej úrovni bol v roku 2000 približne 175 miliónov ľudí, ale najmä za posledné roky sa enormne zvýšil. Väčšina z nich žije v Európe a v Ázii, každý desiaty migrant nemá ani 15 rokov, upozorňuje OSN.



Pri príležitosti Summitu OSN o utečencoch a migrantov 19. septembra 2016 v New Yorku schválilo VZ OSN zásadné záväzky zamerané na posilnenie ochrany miliónov ľudí násilne premiestnených a tých, ktorí odchádzajú z jedného miesta na iné z iných dôvodov. Dokument nesie názov Newyorská deklarácia.



Takmer vo všetkých štátoch žijú prisťahovalci a prakticky z každej krajiny ľudia pre rôzne dôvody odišli. OSN aj preto vyzvala svoje členské štáty, mimovládne i ďalšie organizácie, aby si pripomínali 18. december ako deň migrantov.



Rada Európy na svojej stránke upozorňuje, že migrácia je ľudské právo, ktoré chráni protokol č. 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach: "Každý človek má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu vrátane svojej". Štáty však majú právo regulovať príchod zahraničných občanov na svoje územie a repatriovať nelegálnych prisťahovalcov do ich krajiny pri rešpektovaní zákonov v oblasti ľudských práv.