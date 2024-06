Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia si pripomíname od roku 1998

New York/Bratislava 25. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v decembri 1997 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia (International Day in Support of Victims of Torture).



Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 1998 s cieľom ukázať solidaritu všetkým, ktorí sa stali obeťami týrania a mučenia. Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan v tejto súvislosti vyhlásil, že Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia je príležitosťou pre celý svet znovu potvrdiť, že mučenie a ďalšie formy krutého zaobchádzania sú neakceptovateľné a nesmú byť tolerované.



Dňa 26. júna sa pripomína preto, lebo v tento deň vstúpil v roku 1987 do platnosti Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý je jedným z kľúčových nástrojov boja proti mučeniu. Dohovor z decembra 1984 nadobudol účinnosť 26. júna 1987 po tom, ako ho ratifikovalo 20 členských štátov. V súčasnosti je zmluvnými stranami dohovoru 174 štátov vrátane Slovenska.



Dohovor proti mučeniu dopĺňa Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Ženevské dohovory z roku 1949 tým, že presne definuje "mučenie" a upravuje opatrenia, ako mu predchádzať, ako ho stíhať a trestať. Organizácia Spojených národov od začiatku odsúdila mučenie ako jeden z najodpornejších činov, ktorých sa ľudia dopúšťajú.



Na prípady mučenia, týrania a iného neľudského zaobchádzania všade vo svete poukazujú organizácie zaoberajúce sa ochranou ľudských práv. Podľa štatistík na Slovensku zažíva každá piata žena formu domáceho násilia, či už psychického alebo fyzického. Počas pandémie ochorenia COVID-19 vzrástol na Slovensku počet prípadov domáceho násilia takmer o pätinu.



Najčastejšie čelia obete domáceho násilia vyhrážkam, vydieraniu a fyzickým napadnutiam. V niektorých prípadoch aj nebezpečnému prenasledovaniu, keď týranie môže zanechať fatálne následky.



Na Slovensku existuje 13 bezpečných ženských domov, ktoré sú financované z krajských samospráv a grantu Nórskeho finančného mechanizmu. Keďže sa grant minulý mesiac končil a hrozil zánik týchto domovov, parlament schválil v apríli tohto roku novelu zákona o dotáciách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na jej základe môže ministerstvo už tento rok poskytnúť týmto bezpečným ženským domovom sumu vo výške 770.000 eur.











