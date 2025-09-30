< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň prekladateľov pripadá na 30. septembra
Tento dátum sa pripomína na počesť patróna prekladateľov a tlmočníkov svätého Hieronyma, kresťanského učiteľa, spisovateľa a prekladateľa, ktorý žil približne v rokoch 347–420.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž/Bratislava 30. septembra (TASR) - Medzinárodný deň prekladateľov pripadá na 30. septembra. Jeho tohtoročná téma znie „Preklad, formovanie budúcnosti, ktorej môžete dôverovať“. Pripomína sa od roku 1991 a za jeho vznikom stojí Medzinárodná federácia prekladateľov (FIT). V roku 2017 ho medzi svoje výročné pripomienky zaradila aj OSN.
Tento dátum sa pripomína na počesť patróna prekladateľov a tlmočníkov svätého Hieronyma, kresťanského učiteľa, spisovateľa a prekladateľa, ktorý žil približne v rokoch 347–420. Do histórie sa zapísal najmä prekladom Biblie z gréčtiny do latinčiny. V západnej cirkvi bol tento preklad prijatý a rozširoval sa pod názvom Vulgáta. Svätý Hieronym viedol asketický život, študoval hebrejčinu a gréčtinu. Na čas odišiel do Svätej zeme, kde založil kláštory a útulok pre pútnikov v Betleheme. Je autor výroku „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“.
Podujatia a oslavy k Medzinárodnému dňu prekladateľov pripravuje FIT, ktorú v roku 1953 v Paríži založil francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979). Združuje prekladateľské asociácie z približne 65 krajín vrátane Slovenska a má vyše 80.000 prekladateľov.
Základy Medzinárodnej federácie prekladateľov vytvorili spolu s Caillém predstavitelia šiestich prekladateľských a tlmočníckych národných združení z Dánska, Francúzska, Talianska, Nórska, Nemeckej spolkovej republiky a Turecka. Ide o apolitický subjekt, ktorý uznáva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Sídlo má v Paríži, sekretariát v kanadskom Montreale.
Na Slovensku sa prekladatelia združujú podľa zamerania činnosti do Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) a Slovenskej spoločnosti odbornej literatúry (SSPOL).
Prekladateľská profesia patrí medzi „staršie dámy“, jej vznik sa datuje do éry, keď ľudia začali komunikovať viacerými jazykmi. Zatiaľ čo v minulosti sa prekladatelia sústredili najmä na preklad náboženských a literárnych diel, dnes sa bez prekladov nezaobíde nikto takmer v žiadnej oblasti.
V minulosti boli prekladatelia pri prekladoch náboženských textov výrazne limitovaní. Nemohli sa odkloniť od pôvodného textu, pretože celé znenie muselo byť preložené doslovne a musel byť dodržaný aj pôvodný počet slov. Výsledkom boli často nezrozumiteľné preklady.
Jedným z prekladateľov, ktorí sa pokúšali tento systém zmeniť, bol práve Hieronym. Zastával názor, že prekladať by sa nemalo „slovo za slovom“, ale mal by sa prekladať obsah, respektíve význam textu („non verbum e verbo sed sensum de sensu“). Tento prístup ku kvalitnému prekladaniu je aktuálny dodnes.
Rozvoj turizmu, fungovanie medzinárodného obchodu, spoznávanie nových kultúr - v pozadí tohto všetkého stoja prekladatelia. Hovorí sa, že dobrý prekladateľ má byť „neviditeľný“ a v preklade by za sebou nemal zanechať „žiadnu stopu“. Do textu by nemal nič pridávať, ani z neho nič vynechať, nezanechať po sebe preklepy, dodržať správny register a prispôsobiť text cieľovému publiku. Výsledkom jeho práce má byť kvalitný, dobre čitateľný text, ktorý nepôsobí ako preklad.
Bez prekladateľov by sa nedal prečítať návod na použitie práčky v slovenčine, pozrieť si film ani sa zosobášiť v zahraničí. Prekladatelia odstraňujú jazykové bariéry na celom svete. Ich práca má nemalý vplyv na medzinárodné vzťahy.
Tento dátum sa pripomína na počesť patróna prekladateľov a tlmočníkov svätého Hieronyma, kresťanského učiteľa, spisovateľa a prekladateľa, ktorý žil približne v rokoch 347–420. Do histórie sa zapísal najmä prekladom Biblie z gréčtiny do latinčiny. V západnej cirkvi bol tento preklad prijatý a rozširoval sa pod názvom Vulgáta. Svätý Hieronym viedol asketický život, študoval hebrejčinu a gréčtinu. Na čas odišiel do Svätej zeme, kde založil kláštory a útulok pre pútnikov v Betleheme. Je autor výroku „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“.
Podujatia a oslavy k Medzinárodnému dňu prekladateľov pripravuje FIT, ktorú v roku 1953 v Paríži založil francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979). Združuje prekladateľské asociácie z približne 65 krajín vrátane Slovenska a má vyše 80.000 prekladateľov.
Základy Medzinárodnej federácie prekladateľov vytvorili spolu s Caillém predstavitelia šiestich prekladateľských a tlmočníckych národných združení z Dánska, Francúzska, Talianska, Nórska, Nemeckej spolkovej republiky a Turecka. Ide o apolitický subjekt, ktorý uznáva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Sídlo má v Paríži, sekretariát v kanadskom Montreale.
Na Slovensku sa prekladatelia združujú podľa zamerania činnosti do Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) a Slovenskej spoločnosti odbornej literatúry (SSPOL).
Prekladateľská profesia patrí medzi „staršie dámy“, jej vznik sa datuje do éry, keď ľudia začali komunikovať viacerými jazykmi. Zatiaľ čo v minulosti sa prekladatelia sústredili najmä na preklad náboženských a literárnych diel, dnes sa bez prekladov nezaobíde nikto takmer v žiadnej oblasti.
V minulosti boli prekladatelia pri prekladoch náboženských textov výrazne limitovaní. Nemohli sa odkloniť od pôvodného textu, pretože celé znenie muselo byť preložené doslovne a musel byť dodržaný aj pôvodný počet slov. Výsledkom boli často nezrozumiteľné preklady.
Jedným z prekladateľov, ktorí sa pokúšali tento systém zmeniť, bol práve Hieronym. Zastával názor, že prekladať by sa nemalo „slovo za slovom“, ale mal by sa prekladať obsah, respektíve význam textu („non verbum e verbo sed sensum de sensu“). Tento prístup ku kvalitnému prekladaniu je aktuálny dodnes.
Rozvoj turizmu, fungovanie medzinárodného obchodu, spoznávanie nových kultúr - v pozadí tohto všetkého stoja prekladatelia. Hovorí sa, že dobrý prekladateľ má byť „neviditeľný“ a v preklade by za sebou nemal zanechať „žiadnu stopu“. Do textu by nemal nič pridávať, ani z neho nič vynechať, nezanechať po sebe preklepy, dodržať správny register a prispôsobiť text cieľovému publiku. Výsledkom jeho práce má byť kvalitný, dobre čitateľný text, ktorý nepôsobí ako preklad.
Bez prekladateľov by sa nedal prečítať návod na použitie práčky v slovenčine, pozrieť si film ani sa zosobášiť v zahraničí. Prekladatelia odstraňujú jazykové bariéry na celom svete. Ich práca má nemalý vplyv na medzinárodné vzťahy.