Medzinárodný deň rodiny upozorní na udržateľný rozvoj

New York/Bratislava 15. mája (TASR) - História Medzinárodného dňa rodiny (International Day of Families), ktorý sa pripomína 15. mája, siaha do 80. rokoch minulého storočia. V tomto období začala Organizácia Spojených národov (OSN) výraznejšie zameriavať svoju pozornosť aj na otázky rodiny. Prejavilo sa to v roku 1989, keď vo svojom uznesení 44/82 z 9. decembra 1989 Valné zhromaždenie (VZ) OSN vyhlásilo Medzinárodný rok rodiny.



O štyri roky neskôr, v roku 1993, VZ OSN v rezolúcii (A/RES/47/237) rozhodlo, že 15. máj sa bude každoročne pripomínať ako Medzinárodný deň rodiny. Cieľom je upriamiť pozornosť na problematiku rodiny a rozšíriť vedomosti o sociálnych, ekonomických a demografických procesoch, ktoré rodiny ovplyvňujú.



Spojitosť medzi rodinou a udržateľným rozvojom sa začala intenzívnejšie vnímať po tom, ako 193 členských štátov OSN 25. septembra 2015 prijalo ciele trvalo udržateľného rozvoja. Ide o súbor 17 cieľov zameraných na odstránenie chudoby, diskriminácie, zneužívania a úmrtí, ktorým sa dá predísť, ako aj cieľov zameraných na riešenie otázok ochrany životného prostredia a nastolenia éry rozvoja pre všetkých ľudí na celom svete. Prišlo sa k záveru, že politiky a programy zamerané na rodinu sú nevyhnutné aj na dosiahnutie mnohých z týchto cieľov.



Tohto roku sa 4. až 6. novembra uskutoční v katarskej Dauhe druhý svetový samit o sociálnom rozvoji, ktorý bude príležitosťou na posilnenie záväzkov v oblasti odstraňovania chudoby, dôstojnej práce a sociálneho začlenenia. Summit nadväzuje na Kodanskú deklaráciu z roku 1995, ktorá uznala rodiny za základ spoločnosti a zdôraznila potrebu rovnováhy medzi prácou a rodinou a rovnocenných partnerstiev v rámci domácností.



Aj preto tohtoročná téma Medzinárodného dňa rodiny zdôrazňuje dôležitosť integrácie politík zameraných na rodinu do národných rozvojových programov s cieľom riešiť súčasné trendy, ako sú technologická transformácia, demografické zmeny, urbanizácia, migrácia, alebo klimatické zmeny.



OSN uvádza, že rodinné farmy tvoria približne 80 percent fariem na celom svete a zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti, pracovných miest na vidieku a udržateľnosti ekosystémov – najmä v rozvojových krajinách. Rodinní farmári v rozvojových krajinách však čelia klesajúcim výnosom plodín v dôsledku klimatických zmien, rastúcej chudobe a potravinovej neistote, keďže extrémne počasie znižuje produkciu potravín aj kúpnu silu.



Podľa OSN sú rodiny s nízkymi príjmami v rozvojových krajinách najviac postihnuté klimatickými zmenami kvôli ich závislosti od prírodných zdrojov a slabej infraštruktúry, čo im bráni v zvládaní extrémneho počasia.