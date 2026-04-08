< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň Rómov: Od prvého kongresu v Británii uplynie 55 rokov
Prvý svetový kongres Rómov predstavoval zlomový bod v politickom sebaurčení tohto etnika.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Orpington 8. apríla (TASR) – Medzinárodný deň Rómov, svet si ho pripomína 8. apríla, je nielen oslavou kultúry a tradícií, ale aj pripomienkou boja za rovnoprávnosť a uznanie. Tento rok uplynie 55 rokov od prvého kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorý sa konal od 8. do 12. apríla 1971 v britskom Orpingtone. Na štvrtom kongrese vo Varšave bol v roku 1990 oficiálne vyhlásený 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov.
Prvý svetový kongres Rómov predstavoval zlomový bod v politickom sebaurčení tohto etnika. Zástupcovia Rómov zo 14 krajín na ňom formálne odmietli používanie exonymum, ako sú označenia „Cigáni“, „Zigeuner“ či „Gypsies“, ktoré historicky niesli pejoratívny a marginalizujúci náboj. Delegáti sa spoločne prihlásili k indickému pôvodu a prijali označenie Róm (slovo Róm vychádza z indického jazykového základu a znamená človek).
Kongres v Orpingtone zároveň definoval základné národné symboly. Delegáti schválili rómsku zátavu, ktorá pozostáva z dvoch pruhov - spodného zeleného, symbolizujúceho spätosť s prírodou a zemou, a vrchného modrého, ktorý reprezentuje oblohu a duchovno. V strede vlajky sa nachádza červená ašókačakra (koleso so 16 špicami), ktorá odkazuje na indický pôvod a neustálu cestu. Za oficiálnu hymnu bola prijatá pieseň „Gelem, gelem“ (Išli sme, išli sme), ktorej text na tradičnú balkánsku melódiu zložil juhoslovanský Róm Žarko Jovanovič.
Výraznú stopu na formovaní medzinárodného rómskeho hnutia zanechali tiež zástupcovia Československa. Na prvom kongrese sa zúčastnili okrem iných aj Miroslav Holomek a Ján Cibuľa. Práve lekár Cibuľa, rodák zo slovenského Klenovca, ktorý po roku 1968 emigroval do Švajčiarska, sa stal jednou z najvýznamnejších postáv hnutia. V roku 1978 bol hlavným organizátorom druhého kongresu v Ženeve a následne pôsobil ako prvý prezident IRU.
Diplomatické úsilie rómskych predstaviteľov prinieslo výsledky aj na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). V roku 1979 získala IRU štatút poradného orgánu pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN. V roku 1997 Podkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala Rómov za svojbytnú etnickú skupinu.
V kontexte Slovenskej republiky sa stal prelomovým momentom rok 1991. Slovenská vláda prijala v apríli Zásady vládnej politiky k Rómom, ktorými oficiálne uznala ich národnostnú svojbytnosť. Rómovia tak boli zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami žijúcimi na území Slovenska, čím sa im otvorila cesta k podpore vlastnej kultúry, jazyka i politickej participácii.
Napriek historickým a inštitucionálnym úspechom zostáva 8. apríl naďalej predovšetkým mementom pretrvávajúcich výziev. Ako upozorňujú ľudskoprávne organizácie aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, tento deň je príležitosťou pripomenúť si potrebu pokračovať v boji proti diskriminácii, stereotypom a sociálnemu vylúčeniu, s ktorými sa rómska menšina v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, stále stretáva.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa v mnohých krajinách organizujú kultúrne podujatia, diskusie a osvetové akcie zamerané na zvyšovanie povedomia o rómskej histórii a boji za rovnoprávnosť. Na Slovensku sa oslavy konajú naprieč regiónmi.
Európska komisia pri tejto príležitosti spúšťa kampaň „Roma On Par“, ktorej súčasťou je dokumentárny film režisérky Veronique Engelovej mapujúci inšpiratívne príbehy ľudí rómskeho pôvodu z rôznych krajín Európy. V hlavnej úlohe sa predstaví aj učiteľka zo Slovenska Stanislava Dotková.
