Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi nie je len o minulosti
Pripomenutie si tohto dňa je chvíľa na zamyslenie – čo pre nás znamená sloboda, ak ju berieme ako samozrejmosť.
Autor TASR
Port-au-Prince/Londýn/Bratislava 23. augusta (TASR) – Vizuálna podoba tohto medzinárodného dňa znázorňuje zlomené putá a holubicu. Je to symbol oslobodenia otrokov pred viac ako 230 rokmi vo francúzskej kolónii Saint-Domingue, dnešnom Haiti. Práve tam, v noci z 22. na 23. augusta 1791, došlo k ich povstaniu, ktoré viedlo k revolúcii. V sobotu 23. augusta si v nadväznosti na to krajiny po celom svete pripomínajú Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie.
Udalosť bola významným impulzom na zrušenie transatlantického obchodu s otrokmi. Za medzinárodný deň ho vyhlásila Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1997, aby ním každoročne v tento deň pripomenula verejnosti trpkú a bolestivú spomienku na obchod s otrokmi.
Prvé výročie pripomienky sa konalo v roku 1998 práve na Haiti. O rok na to si jeho význam pripomenuli už aj na ostrove Gorée v Senegale a neskôr ho, ako medzinárodný deň, uznali ďalšie krajiny.
Noc z 22. na 23. augusta 1791 nesie hlboký význam pre černošskú kultúru. Išlo o jediný prípad povstania otrokov, ktorý vyústil vo vznik ich samostatnej republiky. Saint-Domingue bol v čase povstania bohatou francúzskou kolóniou, v ktorej sa pestovalo 60 percent vtedajšej svetovej produkcie cukrovej trstiny. Pracovalo v nej v neľudských podmienkach až 480.000 otrokov a ich počty „bieli plantážnici“ neustále dopĺňali novými silami z Afriky.
Na čele vzbury stál vzdelaný bývalý otrok Toussaint Louverture, ktorý sa neskôr, v roku 1803, stal guvernérom ostrova. Louverture prijal vlastnú ústavu a zrušil otroctvo. Dnešné Haiti nakoniec v roku 1804 získalo nezávislosť. Tento scenár sa nepáčil Francúzsku, ktoré tak prišlo o svoju výnosnú kolóniu. Na ostrov vyslalo svoje vojsko, Louverturea pod zámienkou rokovaní vylákali na loď, kde ho uväznili a deportovali do Francúzska.
V krajine galského kohúta revolucionár aj zomrel, a to v žalári, vysilený hladom. Napriek tomu samotné povstanie posilnilo 83-ročný boj za zrušenie otroctva a ovplyvnilo zahraničnú politiku európskych mocností. V mnohých krajinách preto 23. augusta organizujú semináre, výstavy, diskusie či čítania, ktoré pripomínajú tragédiu otroctva, ale aj príbehy odporu a boja za slobodu. Aktuálne sa napríklad v Londýne pripravuje expozícia pamätníka obetiam transatlantického otroctva – monument „The Wake“ (Prebudenie) od umelca Khaleba Brooksa. Nachádzať sa bude v prístavnej časti Londýna West India Quay.
Medzinárodný deň nie je len spomienkou na dávnu minulosť. Je to výzva pre súčasné a odkaz pre budúce generácie, aby nezabudli na trpkú históriu a poučili sa z nej. Najmä v dobe rasovej neznášanlivosti či moderných foriem vykorisťovania. Pripomenutie si tohto dňa je chvíľa na zamyslenie – čo pre nás znamená sloboda, ak ju berieme ako samozrejmosť.
