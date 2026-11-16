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Medzinárodný deň tolerancie je 16. novembra, vyhlásilo ho UNESCO
Jeho poslaním je zvyšovať povedomie spoločnosti o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie.
Autor TASR
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Paríž 15. novembra (TASR) - Podnet na vznik Medzinárodného dňa tolerancie sa zrodil v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) po tom, čo členské štáty prijali v novembri 1995 Deklaráciu princípov tolerancie. O rok neskôr tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) s tým, že sa bude pripomínať 16. novembra.
Jeho poslaním je zvyšovať povedomie spoločnosti o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. V súčasnosti sú základné princípy ohľaduplnosti, rešpektu a dokonca aj ľudských práv ohrozované aj vplyvom rozmachu sociálnych sietí.
Motív Medzinárodného dňa tolerancie sa odvodzuje od jednej z hlavných téz deklarácie: „Tolerancia je rešpekt, prijatie a uznanie bohatstva a rozmanitosti kultúr nášho sveta, našich foriem vyjadrovania sa a ľudských spôsobov.“
„Tolerancia je rešpekt, prijatie a ocenenie bohatej rozmanitosti kultúr sveta, foriem prejavu a spôsobov ľudského bytia. Iba tolerancia môže zabezpečiť prežitie zmiešaných komunít v každom regióne sveta,“ píše sa ďalej v deklarácii.
UNESCO vytvorilo aj ocenenie, ktorým vyzdvihuje osobnosti s významnými zásluhami o podporu ducha tolerancie alebo nenásilia v oblastiach vedy, kultúry, umenia a komunikácie. Cena Madandžíta Singha, ktorá je spojená s finančnou odmenou 100.000 dolárov, sa od roku 1996 udeľuje každý druhý rok za mimoriadne tvorivé úspechy pri podpore tolerancie, pričom získať ju môže jednotlivec alebo inštitúcia.
Ocenenie vzniklo vďaka darom a podpore indického umelca, spisovateľa a diplomata Madandžíta Singha, ktorý bol aj veľvyslancom dobrej vôle UNESCO. Singh nasledoval úsilie mysliteľa Mahátmu Gándhího a počas odporu voči britskej koloniálnej nadvláde strávil deväť mesiacov vo väzení.
Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun pripomína, že tolerancia je súčasť identity organizácie už 70 rokov. „Spoločnosti sú čoraz rozmanitejšie, ale na mnohých miestach rastie intolerancia. Náboženské a sektárske napätie stojí v centre viacerých konfliktov, sprevádzajú ho násilný extrémizmus, masívne porušovanie ľudských práv a kultúrne čistky. Najväčšia utečenecká kríza od druhej svetovej vojny zároveň vyvolala nenávisť a xenofóbiu voči utečencom a ďalším ľuďom,“ vyhlásil.
Tolerancia podľa neho neznamená len pasívne prijímanie druhých. Prináša so sebou povinnosť konať a treba ju učiť, rozvíjať a chrániť. „Vyžaduje si investície štátov do ľudí a do naplnenia ich potenciálu prostredníctvom vzdelávania, začlenenia a rovnosti príležitostí. Znamená to budovanie spoločností založených na rešpekte k ľudským právam, kde strach, nedôvera a marginalizácia ustupujú pluralizmu, účasti na verejnom živote a rešpektu k odlišnostiam. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie si pripomínajme narastajúcu hrozbu zo strany tých, ktorí chcú spoločnosť rozdeľovať, a zaviažme sa hľadať cestu založenú na dialógu, sociálnej súdržnosti a vzájomnom porozumení,“ dodal.
V Škandinávii sa rozvinula tradícia osláv a podpory medzinárodných dní, ktoré propagujú ľudské práva, demokraciu a toleranciu - napríklad na univerzite vo švédskom Lunde, podobne v nórskom Drammene. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie sa angažujú aj iné akademické európske ustanovizne.
Viedenská univerzita propaguje vzdelanie ako jeden z najlepších spôsobov ako predchádzať intolerancii: „Podpora tolerancie je v dnešnej ére rýchlo sa prehlbujúcej globalizácie, mobility a vzájomnej závislosti mimoriadne dôležitá. Rozmanitosť je neoceniteľný prínos, ale môže byť aj zdrojom napätia. Tolerancia dokáže predchádzať potenciálnym konfliktom, brániť vzniku teórií rasovej či kultúrnej nadradenosti a pomáhať spoločnostiam postupne prekonávať dlhodobo zakorenené predsudky a negatívne stereotypy“.
Medzinárodný deň tolerancie vyzýva na celosvetové porozumenie a rešpekt. Tento deň vyzýva ľudstvo na zamyslenie sa nad odlišnosťami a na prijatie rozmanitosti. Zároveň dáva podnet na zapájanie sa do dialógu, oboznamovanie sa s inými kultúrami a zasadzovanie sa za ľudské práva v každodennom živote.
Tolerancia - znášanlivosť - je kľúčom k prežitiu na planéte Zem. UNESCO považuje presadzovanie princípov tolerancie medzi ľuďmi, národmi a štátmi za jednu zo svojich hlavných priorít. Bez tolerancie nie je možné spolunažívať v mieri, a bez mieru nie je život.
Tolerancia znamená rešpektovať práva a slobodu druhých. Tolerancia nie je len morálna povinnosť, ale aj požiadavka súčasnej doby. Štáty by mali prijať právne predpisy zamerané na rovnosť a základné ľudské práva s cieľom podporovať toleranciu a nenásilie. Vzdelávanie je dôležitý nástroj, ktorý pomáha vydláždiť cestu k týmto želaným výsledkom, pripomína UNESCO.
Zdroje: www.unesco.org, www.un.org, www.internationaleventday.com
Jeho poslaním je zvyšovať povedomie spoločnosti o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. V súčasnosti sú základné princípy ohľaduplnosti, rešpektu a dokonca aj ľudských práv ohrozované aj vplyvom rozmachu sociálnych sietí.
Motív Medzinárodného dňa tolerancie sa odvodzuje od jednej z hlavných téz deklarácie: „Tolerancia je rešpekt, prijatie a uznanie bohatstva a rozmanitosti kultúr nášho sveta, našich foriem vyjadrovania sa a ľudských spôsobov.“
„Tolerancia je rešpekt, prijatie a ocenenie bohatej rozmanitosti kultúr sveta, foriem prejavu a spôsobov ľudského bytia. Iba tolerancia môže zabezpečiť prežitie zmiešaných komunít v každom regióne sveta,“ píše sa ďalej v deklarácii.
UNESCO vytvorilo aj ocenenie, ktorým vyzdvihuje osobnosti s významnými zásluhami o podporu ducha tolerancie alebo nenásilia v oblastiach vedy, kultúry, umenia a komunikácie. Cena Madandžíta Singha, ktorá je spojená s finančnou odmenou 100.000 dolárov, sa od roku 1996 udeľuje každý druhý rok za mimoriadne tvorivé úspechy pri podpore tolerancie, pričom získať ju môže jednotlivec alebo inštitúcia.
Ocenenie vzniklo vďaka darom a podpore indického umelca, spisovateľa a diplomata Madandžíta Singha, ktorý bol aj veľvyslancom dobrej vôle UNESCO. Singh nasledoval úsilie mysliteľa Mahátmu Gándhího a počas odporu voči britskej koloniálnej nadvláde strávil deväť mesiacov vo väzení.
Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun pripomína, že tolerancia je súčasť identity organizácie už 70 rokov. „Spoločnosti sú čoraz rozmanitejšie, ale na mnohých miestach rastie intolerancia. Náboženské a sektárske napätie stojí v centre viacerých konfliktov, sprevádzajú ho násilný extrémizmus, masívne porušovanie ľudských práv a kultúrne čistky. Najväčšia utečenecká kríza od druhej svetovej vojny zároveň vyvolala nenávisť a xenofóbiu voči utečencom a ďalším ľuďom,“ vyhlásil.
Tolerancia podľa neho neznamená len pasívne prijímanie druhých. Prináša so sebou povinnosť konať a treba ju učiť, rozvíjať a chrániť. „Vyžaduje si investície štátov do ľudí a do naplnenia ich potenciálu prostredníctvom vzdelávania, začlenenia a rovnosti príležitostí. Znamená to budovanie spoločností založených na rešpekte k ľudským právam, kde strach, nedôvera a marginalizácia ustupujú pluralizmu, účasti na verejnom živote a rešpektu k odlišnostiam. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie si pripomínajme narastajúcu hrozbu zo strany tých, ktorí chcú spoločnosť rozdeľovať, a zaviažme sa hľadať cestu založenú na dialógu, sociálnej súdržnosti a vzájomnom porozumení,“ dodal.
V Škandinávii sa rozvinula tradícia osláv a podpory medzinárodných dní, ktoré propagujú ľudské práva, demokraciu a toleranciu - napríklad na univerzite vo švédskom Lunde, podobne v nórskom Drammene. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie sa angažujú aj iné akademické európske ustanovizne.
Viedenská univerzita propaguje vzdelanie ako jeden z najlepších spôsobov ako predchádzať intolerancii: „Podpora tolerancie je v dnešnej ére rýchlo sa prehlbujúcej globalizácie, mobility a vzájomnej závislosti mimoriadne dôležitá. Rozmanitosť je neoceniteľný prínos, ale môže byť aj zdrojom napätia. Tolerancia dokáže predchádzať potenciálnym konfliktom, brániť vzniku teórií rasovej či kultúrnej nadradenosti a pomáhať spoločnostiam postupne prekonávať dlhodobo zakorenené predsudky a negatívne stereotypy“.
Medzinárodný deň tolerancie vyzýva na celosvetové porozumenie a rešpekt. Tento deň vyzýva ľudstvo na zamyslenie sa nad odlišnosťami a na prijatie rozmanitosti. Zároveň dáva podnet na zapájanie sa do dialógu, oboznamovanie sa s inými kultúrami a zasadzovanie sa za ľudské práva v každodennom živote.
Tolerancia - znášanlivosť - je kľúčom k prežitiu na planéte Zem. UNESCO považuje presadzovanie princípov tolerancie medzi ľuďmi, národmi a štátmi za jednu zo svojich hlavných priorít. Bez tolerancie nie je možné spolunažívať v mieri, a bez mieru nie je život.
Tolerancia znamená rešpektovať práva a slobodu druhých. Tolerancia nie je len morálna povinnosť, ale aj požiadavka súčasnej doby. Štáty by mali prijať právne predpisy zamerané na rovnosť a základné ľudské práva s cieľom podporovať toleranciu a nenásilie. Vzdelávanie je dôležitý nástroj, ktorý pomáha vydláždiť cestu k týmto želaným výsledkom, pripomína UNESCO.
Zdroje: www.unesco.org, www.un.org, www.internationaleventday.com