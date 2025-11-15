< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň tolerancie má podporu UNESCO i svetových univerzít
Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun pripomína, že tolerancia je súčasť identity organizácie už 70 rokov.
Autor TASR
Paríž 15. novembra (TASR) - Poslanie Medzinárodného dňa tolerancie je čoraz viac zvyšovať povedomie spoločnosti o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. V súčasnosti sú základné princípy ohľaduplnosti, rešpektu a dokonca aj ľudských práv ohrozované aj vplyvom rozmachu sociálnych sietí.
Podnet sa zrodil v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a jeho členské štáty pred 30 rokmi prijali Deklaráciu princípov tolerancie. O rok neskôr (1996) pripomienkový deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN a stanovil sa na 16. novembra.
Motív Medzinárodného dňa tolerancie sa odvodzuje od jednej z hlavných téz deklarácie: „Tolerancia je rešpekt, prijatie a uznanie bohatstva a rozmanitosti kultúr nášho sveta, našich foriem vyjadrovania a ľudských spôsobov.“
UNESCO vytvorila ocenenie, ktorým vyzdvihuje osobnosti s významnými zásluhami o podporu ducha tolerancie alebo nenásilia v oblastiach, ako sú veda, kultúra či umenie. Cena Madanjeeta Singha sa od roku 1996 udeľuje každý druhý rok za mimoriadne tvorivé úspechy v podpore tolerancie. Cenu 100.000 dolárov môže získať jednotlivec i inštitúcia, nominácie dostávajú spisovatelia, pedagógovia, umelci, vedci, štátnici, významné osobnosti verejnej diskusie i priekopnícke organizácie.
Ocenenie vzniklo vďaka darom a podpore indického umelca, spisovateľa a diplomata Madanjeeta Singha, ktorý bol aj veľvyslancom dobrej vôle UNESCO. Nasledoval úsilie Mahátmu Gándhího a počas odporu voči britskej koloniálnej nadvláde strávil deväť mesiacov vo väzení. Popri výraznej diplomatickej a umeleckej kariére napísal viacero kníh, ktoré sa venujú témam od himalájskeho umenia až po solárnu energiu.
Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun pripomína, že tolerancia je súčasť identity organizácie už 70 rokov: „Spoločnosti sú čoraz rozmanitejšie, ale na mnohých miestach rastie intolerancia. Náboženské a sektárske napätie stojí v centre viacerých konfliktov, sprevádzajú ho násilný extrémizmus, masívne porušovanie ľudských práv a kultúrne čistky. Najväčšia utečenecká kríza od druhej svetovej vojny zároveň vyvolala nenávisť a xenofóbiu voči utečencom a ďalším ľuďom.“
Podľa neho tolerancia neznamená len pasívne prijímanie druhých. Prináša so sebou povinnosť konať a treba ju učiť, rozvíjať a chrániť. „Vyžaduje si investície štátov do ľudí a do naplnenia ich potenciálu prostredníctvom vzdelávania, začlenenia a rovnosti príležitostí. Znamená to budovanie spoločností založených na rešpekte k ľudským právam, kde strach, nedôvera a marginalizácia ustupujú pluralizmu, účasti na verejnom živote a rešpektu k odlišnostiam. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie si pripomeňme narastajúcu hrozbu zo strany tých, ktorí chcú spoločnosť rozdeľovať, a zaviažme sa hľadať cestu založenú na dialógu, sociálnej súdržnosti a vzájomnom porozumení.“
V Škandinávii sa rozvinula tradícia osláv a podpory medzinárodných dní, ktoré propagujú ľudské práva, demokraciu a toleranciu. Napríklad na prestížnej univerzite vo švédskom Lunde, podobne v nórskom Drammene. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie sa v minulosti angažovali a v súčasnosti angažujú aj iné akademické ustanovizne v Európe.
Viedenská univerzita propaguje vzdelanie ako jeden z najlepších spôsobov ako predchádzať intolerancii: „Podpora tolerancie je v dnešnej ére rýchlo sa prehlbujúcej globalizácie, mobility a vzájomnej závislosti mimoriadne dôležitá. Rozmanitosť je neoceniteľný prínos, no môže byť aj zdrojom napätia. Tolerancia dokáže predchádzať potenciálnym konfliktom, brániť vzniku teórií rasovej či kultúrnej nadradenosti a pomáhať spoločnostiam postupne prekonávať dlhodobo zakorenené predsudky a negatívne stereotypy“.
Zdroje: www.unesco.org, www.un.org. www.nationaltoday.com
