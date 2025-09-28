< sekcia Zahraničie
Dnes sa oslavuje Medzinárodný deň všeobecného prístupu k informáciám
Jeho prijatie iniciovala skupina zástancov africkej občianskej spoločnosti, ktorí sa snažili o väčšiu transparentnosť informácií.
Autor TASR
New York 27. septembra (TASR) - Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) 17. novembra 2015 vyhlásila 28. september za Medzinárodný deň všeobecného prístupu k informáciám. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 2016.
Jeho prijatie iniciovala skupina zástancov africkej občianskej spoločnosti, ktorí sa snažili o väčšiu transparentnosť informácií. Zástupcovia Angoly, Maroka a Nigérie sa obrátili na UNESCO so žiadosťou o vyhlásenie 28. septembra za Medzinárodný deň všeobecného prístupu k informáciám.
Pripomínanie si tohto dňa sa rýchlo rozšírilo po celom svete, a tak si ho do svojho portfólia medzinárodných dní zaradila aj Organizácia Spojených národov (OSN). Prvýkrát sa aj pod záštitou OSN tento deň pripomínal 28. septembra 2019.
Hlavným cieľom dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o práve na prístup k spoločensky relevantným informáciám. Univerzálny prístup k informáciám podľa OSN znamená, že každý má právo vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie. Toto právo je neoddeliteľnou súčasťou práva na slobodu prejavu.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa všeobecného prístupu k informáciám zdôrazňuje význam včasného, komplexného a cezhraničného prístupu k informáciám o životnom prostredí v súčasnom digitalizovanom svete. Údaje o životnom prostredí, ktoré zahŕňajú zmenu klímy, znečistenie, biodiverzitu a riziká katastrof, presahujú podľa OSN štátne hranice, čo si vyžaduje spoločné, transparentné a inovatívne globálne zdieľanie informácií.
Prístup k informáciám je obzvlášť dôležitý pre obyvateľstvo, ktoré je v dôsledku zmeny klímy ohrozené environmentálnou katastrofou. Téma zároveň zdôrazňuje, ako môžu digitálne technológie zlepšiť prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa životného prostredia.
Univerzálny prístup k informáciám je podľa OSN a UNESCO aj základom transparentnej, participatívnej a zodpovednej správy vecí verejných. Prístup k informáciám o životnom prostredí je v tejto súvislosti kľúčový. Je úzko spojený s medzinárodnými rámcami správy v oblasti životného prostredia, ako je Parížska dohoda (2015) a Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji (1992). Tieto dokumenty poskytujú právny základ podporujúci právo občanov na informácie a umožňujú vládam presadzovať zodpovednosť v environmentálnych politikách.
V dňoch 29. septembra - 30. septembra sa uskutoční aj Globálna konferencia o univerzálnom prístupe k informáciám 2025. Podujatie, ktoré v Manile organizuje UNESCO a vláda Filipínskej republiky, je pripomienkou 10. výročia vyhlásenia 28. septembra za Medzinárodný deň univerzálneho prístupu k informáciám, čo odráža desaťročie pokroku a výziev v oblasti práva na informácie na celom svete.
Zdroje: https://www.unesco.org/en/articles/international-day-universal-access-information-2025; https://www.un.org/en/observances/information-access-day
