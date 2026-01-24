< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň vzdelávania pripadá na 24. januára, ustanovilo ho OSN
Ako nám pripomína tohtoročná téma, musíme najmä počúvať mladých ľudí a reagovať na ich požiadavky, vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres.
Autor TASR
New York 24. januára (TASR) - Sila mladých ľudí pri spoluvytváraní vzdelávania, to je téma tohtoročného Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý pripadá na 24. januára. Svojou rezolúciou z roku 2018 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN). Po prvý raz sa slávil v roku 2019.
„Vzdelanie patrí medzi základné ľudské práva a je odrazovým mostíkom k väčším príležitostiam, dôstojnosti a mieru. Ako nám pripomína tohtoročná téma, musíme najmä počúvať mladých ľudí a reagovať na ich požiadavky,“ vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres.
Mladí ľudia do 30 rokov tvoria viac ako polovicu svetovej populácie. V rýchlo sa meniacom svete, ktorý sa vyznačuje sociálnymi, technologickými a environmentálnymi transformáciami, mladí ľudia nie sú len príjemcami vzdelávacích systémov, ale sú aj kľúčovými aktérmi a partnermi pri ich formovaní.
„Vzdelávacie systémy sú najsilnejšie, keď sú formované spolu s tými, ktorým slúžia - mládežou a študentmi. Mladí ľudia musia byť vnímaní nie ako pozorovatelia, ale ako aktívni partneri a spolutvorcovia zmien na všetkých úrovniach,“ uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie Stefania Gianniniová.
Inštitúcie EÚ a členské štáty spoločne prispievajú viac ako polovicou všetkej globálnej pomoci na vzdelávanie vo viac ako 100 krajinách sveta.
Najvýznamnejší európsky program vo vzdelávaní je od roku 1987 Erasmus (od roku 2014 pod názvom Erasmus+). Slovensko sa k nemu pripojilo v roku 1997 a prví slovenskí študenti vycestovali o rok neskôr. Najčastejšie si vyberajú Španielsko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Česko či Portugalsko.
V súčasnosti je vzdelávací program otvorený nielen pre vysokoškolákov, ale i žiakov stredných a základných škôl, učiteľov, pracovníkov s mládežou alebo športových trénerov. Okrem štátov EÚ môžu záujemcovia s Erasmom+ vycestovať aj do ďalších krajín. Vlani sa do neho opäť zapojila Británia.
Vzdelanie patrí medzi základné ľudské práva a je zakotvené v článku 26 vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv prijatej 10. decembra 1948. Napriek tomu v súčasnosti približne 250 miliónov detí na svete nechodí do školy. Takmer 620 miliónov detí nevie čítať a neovláda základné matematické úkony. Menej ako 40 percent dievčat zo subsaharskej Afriky dokončí strednú školu. Približne štyri milióny detí a mladistvých z radov utečencov nedokončia proces vzdelávania. Podľa UNESCO je viac ako 760 miliónov dospelých na svete negramotných.
