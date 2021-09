Medzinárodný osvienčimský výbor odsúdil útek obžalovanej sekretárky

Prečítajte si aj: Súd so sekretárkou z koncentračného tábora nezačal; žena je na úteku



Na archívnej snímke z 18. júla 2017 je vstup do nacistického koncentračného tábora Stutthof, ktorý vybudovali východne od v súčasnosti poľského mesta Gdansk. Foto: TASR/AP

Berlín 30. septembra (TASR) - Medzinárodný osvienčimský výbor (IAK), ktorý združuje preživších holokaustu, ostro odsúdil fakt, že obžalovaná 96-ročná Nemka sa vo štvrtok nedostavila na súd v súvislosti so svojou prácou stenografky a sekretárky v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof. Informovala o tom agentúra DPA.povedal podpredseda IAK Christoph Heubner.Irmgard Furchnerová čelí obvineniam zo spoluúčasti na vraždách 10.000 ľudí. Vo štvrtok o 10.00 h sa mala dostaviť na súd. V pojednávacej miestnosti sa zhromaždili desiatky novinárov a pozostalých po obetiach. Predseda senátu Dominik Gross však na úvod vyhlásil, že žena je na úteku. Úrady na ňu vydali zatykač.Podľa informácií bulvárneho denníka Bild žena vo štvrtok ráno opustila opatrovateľský dom v meste Quickborn neďaleko Hamburgu. Údajne si zavolala taxík a dala sa odviezť na zastávku metra Norderstedt Mitte.vyhlásil advokát Onur Ozata, ktorý v procese proti Furchnerovej zastupuje skupinu pozostalých zo Stutthofu.Historik Efraim Zuroff zo Strediska Simona Wiesenthala (SWC) podčiarkol dôležitosť tohto procesu, ktorý mal trvať do júna budúceho roka.povedal Zuroff.Irmgard Furchnerová pracovala ako stenografka a sektretárka v tábore Stutthof od júna 1943 do apríla 1945. Podľa obžaloby vybavovala všetku korešpondenciu pre veliteľa SS Paula Wernera Hoppeho. Okrem iného písala príkazy na deportáciu a popravu, ktoré jej diktoval Hoppe. Napriek svojmu súčasnému pokročilému veku bola obžalovaná uznaná za zdravotne spôsobilú postaviť sa pred súd.Nemecké médiá v tejto súvislosti pripomenuli, že samotná Furchnerová vypovedala ako svedkyňa počas procesov v rokoch 1954 a 1962. Na súde vtedy povedala, že všetka korešpondencia s hlavným úradom hospodárskej správy SS prebehla cez jej stôl. Veliteľ Hoppe jej každý deň diktoval listy. V tom čase povedala, že nevie nič o, ktorá počas jej služby v Stutthofe zabila desaťtisíce ľudí.Agentúra AFP napísala, že v spomínanom koncentračnom tábore nacisti systematicky zabíjali židovských zajatcov, poľských partizánov a sovietskych ruských vojnových zajatcov. Odhaduje sa, že o život tam prišlo 65.000 ľudí.