Medzinárodný súd odsúdil veliteľov milícií v Stredoafrickej republike

Haag 25. júla (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) vo štvrtok odsúdil dvoch bývalých veliteľov milícií obvinených z vojnových zločinov v Stredoafrickej republike (SAR), ku ktorým došlo v období od decembra 2013 do decembra 2014. Bývalý predseda futbalovej federácie Stredoafrickej republiky Patrice-Edouard Ngassona dostal 12-ročný väzenský trest, zatiaľ čo bývalý poslanec Alfred Yekatom bol odsúdený na 15 rokov väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice BBC.



Sudcovia vyniesli svoj verdikt po takmer štyroch rokoch súdneho konania, ktoré zahŕňalo viac než 170 svedkov a takmer 20.000 dôkazov.



Bývalý minister športu Ngassona bol vysokopostaveným vodcom prevažne kresťanských milícií v čase, keď v krajine vypukla občianska vojna. Yekatom - bývalý poslanec - viedol milície na bojisku.



Sudcovia ICC uznali Ngassona za vinného zo spáchania 28 vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Yekatom, prezývaný „Rambo“, je vinný z 20 vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy a mučenia.



Ich kresťanská milícia, známa ako Anti-balaka, vznikla ako dobrovoľnícka obranná skupina po tom, čo prevažne moslimskí rebeli z hnutia Seleka vtrhli do hlavného mesta Bangui a zvrhli vtedajšieho kresťanského prezidenta Francoisa Bozizého.



Podľa rozhodnutia súdu je Yekatom nevinný v prípade verbovania detských vojakov a Ngassonu súd zbavil obvinenia zo znásilnenia.



Obaja muži odmietli všetky obvinenia, píše AFP.



Úrady vydali Yekatoma do Haagu koncom roka 2018 po tom, čo ho v Stredoafrickej republike zadržali za vystrelenie zo zbrane v parlamente. Ngassona zadržali vo Francúzsku v decembri 2018 a vydali ho do Haagu. V tom čase pôsobil predseda ako futbalovej federácie SAR.



Prokuratúra ICC tvrdí, že rozsudok potvrdzuje základné práva obetí a zdôrazňuje dôležitosť rozlišovania medzi civilistami a bojovníkmi v ozbrojenom konflikte.



Stredoafrická republika patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta a od získania nezávislosti v roku 1960 zažila sériu občianskych vojen a autoritárskych vlád, píše AFP. V posledných rokoch násilie ustúpilo, avšak v odľahlých oblastiach občas prepuknú boje medzi povstalcami a armádou, ktorú podľa AFP podporujú aj ruskí žoldnieri a rwandskí vojaci.