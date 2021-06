Medzinárodný súd potvrdil Mladičovi verdikt za genocídu v Bosne

Haag 8. júna (TASR) - Mechanizmus OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT), ktorý je právnym nástupcom Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), zamietol v utorok odvolanie bývalého veliteľa bosnianskosrbských síl Ratka Mladiča proti jeho odsúdeniu za genocídu a ďalšie trestné činy počas vojny v Bosne v rokoch 1992-95 a potvrdil jeho doživotný trest. Informovala o tom agentúra AP.



Predsedajúca sudkyňa Prisca Matimbová Nyambeová zo Zambie uviedla, že súd zamietol Mladičovo odvolanie "v celom rozsahu".



Podľa AP tento rozsudok znamená, že 79-ročný bývalý generál, ktorý "terorizoval" Bosnu počas celej vojny, strávi zvyšok svojho života vo väzení. Je poslednou významnou postavou z konfliktu, ktorého "dobehla spravodlivosť".



Verdikt piatich sudcov IRMCT je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať, poznamenala agentúra AFP.



Odvolacie pojednávanie s Mladičom sa uskutočnilo minulý rok v auguste. Mladič dostal doživotie v roku 2017 za dohľad nad masakrom približne 8000 moslimských mužov a chlapcov v okolí Srebrenice a všeobecne za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995.



Mladič na odvolacom pojednávaní vyhlásil, že bol "do vojny dotlačený", a IRMCT označil za "dieťa západných mocností". V prejave, ktorý vyústil do vymenúvania storočných historických krívd, vyhlásil, že zostáva "terčom aliancie NATO".



Mladič, ktorý sa nachádza v haagskom väzení od roku 2011, je jedným z hlavných lídrov, ktorí sa postavili pred súd. Spravodlivosti boli v súvislosti s vojnami na Balkáne vydaní aj bývalý prezident Republiky srbskej Radovan Karadžič a srbský exprezident Slobodan Miloševič.



Miloševič zomrel na infarkt vo svojej väzenskej cele v Haagu v marci 2006 ešte pred zavŕšením súdneho procesu, Karadžičovi v roku 2016 vymeral súd doživotie.



Konflikt v Bosne a Hercegovine si vyžiadal celkovo 100.000 mŕtvych a 2,2 milióna vysídlených. Vojna vypukla v roku 1992 po rozpade bývalej Juhoslávie a páde komunizmu, skončila sa v roku 1995, hoci obliehanie bosnianskeho hlavného mesta Sarajevo trvalo ešte do nasledujúceho roku.



IRMCT je medzinárodný súd zriadený v roku 2010 Bezpečnostnou radou OSN na vykonávanie zostávajúcich funkcií Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY).