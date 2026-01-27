< sekcia Zahraničie
Medzinárodný súd: Právny poriadok je čoraz častejšie vystavený hrozbám
Na slávnostnom otvorení justičného roka ICC Akaneová povedala, že medzinárodná spravodlivosť čelí mimoriadnej situácii.
Autor TASR
Haag 27. januára (TASR) - Globálny právny poriadok je čoraz častejšie vystavený hrozbám, varovala v utorok predsedníčka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Tomoko Akaneová. Zároveň sa zaviazala, že bude naďalej bojovať za spravodlivosť a obete zločinov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na slávnostnom otvorení justičného roka ICC Akaneová povedala, že medzinárodná spravodlivosť čelí mimoriadnej situácii. „ICC, rovnako ako iné súdne inštitúcie po celom svete, čelí značnému tlaku, donucovacím opatreniam a pokusom o oslabenie jeho funkcie,“ uviedla.
„Hodnoty a predpoklady, ktoré sme prijali ako samozrejmé - ako aj samotný pojem právneho poriadku - sú pravidelne spochybňované a napádané,“ dodala predsedníčka.
„Teraz sa viac než kedykoľvek predtým musíme vrátiť k základným myšlienkam, na ktorých staviame, k hodnotám spravodlivosti a ľudskosti, ktoré presahujú hranice,“ povedala.
Spojené štáty, ktoré nesúhlasia s medzinárodným zatykačom na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, uvalili v reakcii sankcie na vysokých predstaviteľov ICC vrátane jeho sudcov. To obmedzilo fungovanie súdu a ovplyvnilo životy sankcionovaných osôb.
Rusko zároveň odsúdilo na tresty odňatia slobody predstaviteľov a sudcov ICC, ktorí sa predtým podieľali na vydaní zatykačov na ruského prezidenta Vladimira Putina a detskú ombudsmanku Mariju Ľvovovú-Belovovú.
ICC so sídlom v Haagu stíha podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy a agresie. Akaneová oznámila, že súd vydal „množstvo“ ďalších zatykačov, hoci ešte neboli zverejnené.
