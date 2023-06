Medzinárodný súd začne vyšetrovať vojnové zločiny v Kongu

Amsterdam 15. júna 2023 (TASR) – Žalobca Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan plánuje "urýchlene spustiť predbežné vyšetrovanie" podozrení z vojnových zločinov, ku ktorým údajne dochádza na nepokojmi zmietanom východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kinshasa obvinila povstaleckú skupinu M23 z útokov v provincii Severné Kivu, kde sa nachádzajú bohaté zásoby nerastných surovín. Z podpory militantov obviňuje Rwandu, ktorá to však kategoricky odmieta.



KDR prvý raz podala na ICC žiadosť o prešetrenie situácie už v roku 2004, teraz ju však zopakovala a požiadala o prešetrenie najnovších podozrení zo spáchania vojnových zločinov.



Žalobca ICC prisľúbil, že vec urýchlene prešetrí. V rámci vyšetrovania sa bude posudzovať napríklad aj to, či sú oba prípady prepojené do takej miery, že ich bude možné považovať za jeden prípad.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vznikol v roku 2002. Jeho úlohou je stíhať vojnových zločincov a vykonávať predbežné vyšetrovania podozrení zo spáchania vojnových zločinov, aby bolo možné rozhodnúť o tom, či pristúpiť k úplnému vyšetrovaniu.



ICC už odsúdil troch vodcov milícií, medzi ktorými bol aj vodca povstalcov Bosco "Terminator" Ntaganda. Súd mu za masové vraždy, znásilnenia a únosy vymeral trest odňatia slobody vo výške 30 rokov.



Povstalecká skupina M23 bola dlhodobo neaktívna, no v roku 2021 sa opäť chopila zbraní a v provincii Severné Kivu obsadila veľké časti územia. Boje vyhnali z domovov viac ako milión obyvateľov.



Kinshasa obviňuje Kigali z podpory povstaleckej skupiny M23, Rwanda však obvinenia DRC odmieta. Nezávislí medzinárodní experti z OSN a niekoľkých západných krajín vrátane USA však dávajú za pravdu obvineniam Kinshasy.



Skupiny ozbrojencov terorizujú veľkú časť východu Konžskej demokratickej republiky už viac ako tri desaťročia. Ide o pozostatky regionálnych vojen, ktoré v oblasti zúrili na prelome storočí.