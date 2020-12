Medzinárodný súd žiada o vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine

Haag 11. decembra 2020 (TASR) - Hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudová v piatok vyhlásila, že na Ukrajine došlo od roku 2014 k "širokému spektru" vojnových zločinov, preto žiada o ich vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Môj úrad dospel k záveru, že v súčasnosti existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola spáchaná široká škála spôsobov konania, ktoré predstavuje vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a ktoré je v jurisdikcii tohto súdu," uviedla prokurátorka.



"Môj úrad ďalej zistil, že tieto trestné činy spáchané rôznymi stranami konfliktu boli tiež dostatočne závažné na to, aby oprávnili môj úrad k vyšetrovaniu, a to z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska," dodala Bensoudová.



Ozbrojený konflikt v Donbase vypukol po tom, ako Rusko v marci 2014 anektovalo Krymský polostrov a na východe Ukrajiny, kde žije prevažne po rusky hovoriace obyvateľstvo, sa posilnili separatistické nálady. Celkovo si konflikt vyžiadal už viac ako 13.000 obetí na životoch. Kyjev a vlády západných štátov obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory proruským separatistom na východe Ukrajiny, čo Rusko popiera.