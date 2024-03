Medzinárodný súdny dvor nariadil Izraelu povoliť potraviny do Gazy

Haag 28. marca (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) vo štvrtok nariadil Izraelu prijatie viacerých opatrení v súvislosti so zlou situáciou v Pásme Gazy. Prikázal otvoriť ďalšie pozemné hraničné priechody s cieľom umožniť prísun potravín, vody, pohonných hmôt a ďalších zásob do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.



Hlavný súdny orgán OSN reagoval na podnety Juhoafrickej republiky. Tá obvinila Izrael z genocídy počas jeho vojenskej operácie v Gaze, ktorú začal po útokoch Hamasu zo 7. októbra minulého roka. Izrael to dôrazne popiera.



MSD vo svojom právne záväznom predbežnom opatrení nariadil Izraelu, aby "bezodkladne" podnikol kroky na zabezpečenie "nerušeného poskytovania naliehavo potrebných základných služieb a humanitárnej pomoci" vrátane potravín, vody, paliva a zdravotníckeho materiálu.



Taktiež nariadil Izraelu, aby okamžite zabránil armáde podniknúť akékoľvek kroky, ktoré by mohli poškodiť práva Palestínčanov podľa dohovoru OSN o genocíde.



Súd Izrael vyzval, aby do mesiaca podal správu o plnení nariadení. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrilo.



Juhoafrická republika opakovane žiadala MSD v Haagu, aby Izraelu nariadil opatrenia na zastavenie "rozsiahleho hladomoru" spôsobeného jeho ofenzívou v Gaze. Izrael požiadavky Juhoafrickej republiky odsúdil ako "poburujúce" a "morálne neprijateľné" a upozornil, že v Pásme Gazy umožňuje aj humanitárne iniciatívy.