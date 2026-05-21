< sekcia Zahraničie
Medzinárodný súdny dvor potvrdil ochranu práva na štrajk
Odbory v rámci Medzinárodnej organizácie práce argumentovali, že to zakotvuje právo na štrajk v priemyselných akciách, ale zamestnávatelia s tým nesúhlasili, a tak sa obrátili na MSD.
Autor TASR
Haag 21. mája (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) vo štvrtok rozhodol, že právo na štrajk je chránené kľúčovou zmluvou Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Agentúra AFP konštatuje, že toto rozhodnutie by mohlo mať zásadné dôsledky pre pracovnoprávne vzťahy na celom svete, píše TASR.
MSD reagoval na žiadosť o vydanie tzv. poradného stanoviska, či zmluva ILO z roku 1948 známa ako Dohovor č. 87 zakotvuje aj právo na štrajk.
Predseda MSD Judži Iwasawa uviedol, že súd „zastáva názor, že právo pracovníkov a ich organizácií na štrajk je chránené“ podľa tohto dohovoru.
Stanovisko sudcov nie je právne záväzné a nemalo by sa chápať ako stanovenie ďalších pravidiel pre štrajkové akcie. Ich záver podľa Iwasawu „neznamená žiadne určenie presného obsahu, rozsahu ani podmienok výkonu tohto práva“.
Dohovor č. 87 je dohoda medzi odbormi a zamestnávateľmi, ktorá zahŕňa právo „v úplnej slobode organizovať svoju správu a činnosť“.
Odbory v rámci ILO argumentovali, že to zakotvuje právo na štrajk v priemyselných akciách, ale zamestnávatelia s tým nesúhlasili, a tak sa obrátili na MSD.
Harold Koh, ktorý na súde zastupoval Medzinárodnú konfederáciu odborových zväzov (ITUC), sudcom povedal, že tento prípade nie je len o právnych abstrakciách. „Ovplyvní to skutočné práva miliónov pracujúcich ľudí na svete,“ konštatoval.
Koh varoval, že ak MSD rozhodne, že právo na štrajk nie je neoddeliteľnou súčasťou spomínaného dohovoru, spoločnosti a vlády by mohli začať rozkladať pracovné dohody po celom svete. Národné združenia zamestnávateľov by podľa jeho slov spochybňovali právo na štrajk v jednotlivých krajinách, pričom by sa najprv zamerali „na štáty s poslušnými súdmi, slabou občianskou spoločnosťou a neefektívnymi médiami“.
MSD reagoval na žiadosť o vydanie tzv. poradného stanoviska, či zmluva ILO z roku 1948 známa ako Dohovor č. 87 zakotvuje aj právo na štrajk.
Predseda MSD Judži Iwasawa uviedol, že súd „zastáva názor, že právo pracovníkov a ich organizácií na štrajk je chránené“ podľa tohto dohovoru.
Stanovisko sudcov nie je právne záväzné a nemalo by sa chápať ako stanovenie ďalších pravidiel pre štrajkové akcie. Ich záver podľa Iwasawu „neznamená žiadne určenie presného obsahu, rozsahu ani podmienok výkonu tohto práva“.
Dohovor č. 87 je dohoda medzi odbormi a zamestnávateľmi, ktorá zahŕňa právo „v úplnej slobode organizovať svoju správu a činnosť“.
Odbory v rámci ILO argumentovali, že to zakotvuje právo na štrajk v priemyselných akciách, ale zamestnávatelia s tým nesúhlasili, a tak sa obrátili na MSD.
Harold Koh, ktorý na súde zastupoval Medzinárodnú konfederáciu odborových zväzov (ITUC), sudcom povedal, že tento prípade nie je len o právnych abstrakciách. „Ovplyvní to skutočné práva miliónov pracujúcich ľudí na svete,“ konštatoval.
Koh varoval, že ak MSD rozhodne, že právo na štrajk nie je neoddeliteľnou súčasťou spomínaného dohovoru, spoločnosti a vlády by mohli začať rozkladať pracovné dohody po celom svete. Národné združenia zamestnávateľov by podľa jeho slov spochybňovali právo na štrajk v jednotlivých krajinách, pričom by sa najprv zamerali „na štáty s poslušnými súdmi, slabou občianskou spoločnosťou a neefektívnymi médiami“.