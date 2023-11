Medzinárodný súdny dvor: Sýria musí zabrániť mučeniu svojich občanov

Haag 16. novembra (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) so sídlom v Haagu vo štvrtok nariadil sýrskej vláde, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zamedzenie mučenia svojich občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predsedníčka tribunálu Joan Donoghueová spresnila, že súd nariadil sýrskej vláde, aby "prijala všetky opatrenia, ktoré sú v jej právomoci, na zamedzenie mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania".



MSD tiež vyzval Sýriu, aby zabezpečila, že sa jej predstavitelia či organizácie a osoby, ktoré môžu podliehať jej kontrole a vplyvu, nedopustia mučenia ani iného neľudského zaobchádzania.



Najvyšší súd OSN, známy aj pod anglickou skratkou ICJ, zároveň Damasku nariadil, aby "prijal účinné kroky zamedzujúce ničeniu dôkazov" týkajúcich sa činov, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor proti mučeniu.



Štvrtkový verdikt je výsledkom iniciatívy Holandska a Kanady, ktoré obviňujú Damask z dlhoročného mučenia sýrskych občanov. Cieľom vydaného predbežného opatrenia je chrániť potenciálne obete, kým MSD začne konanie vo veci obvinenia Sýrie z porušenia medzinárodného dohovoru o mučení, ktoré pravdepodobne potrvá niekoľko rokov.



V októbri Holandsko a Kanada vyzvali súdny dvor, aby nariadil zákaz mučenia. Sýria októbrové pojednávanie MSD bojkotovala a zostáva nejasné, ako bude reagovať na najnovšie nariadenie nariadenie tribunálu.



Konflikt v Sýrii začal v roku 2011 pokojnými protestami proti režimu prezidenta Bašára Asada. Čoskoro však prerástol do občianskej vojny po tom, čo vláda brutálnym spôsobom zasiahla proti demonštrantom. Prípad pojednávaný pred Medzinárodným súdnym dvorom má prešetriť obvinenia zo zlého zaobchádzania so sýrskymi občanmi počas 12-rokov trvajúceho konfliktu.



Francúzsky súd v stredu vydal medzinárodný zatykač na Asada, ktorého obviňuje zo spoluúčasti na zločinoch proti ľudskosti v súvislosti s útokmi chemickými zbraňami, v dôsledku ktorých v roku 2013 zahynulo neďaleko Damasku 1400 ľudí. Zatykač bol vydaný aj na Asadovho brata, ako aj na dvoch generálov sýrskej armády.