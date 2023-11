Medzinárodný súdny dvor umožnil obyvateľom Karabachu bezpečný návrat

Haag 17. novembra (TASR) – Medzinárodný súdny dvor (MSD) nariadil v piatok Azerbajdžanu, aby umožnil obyvateľom Náhorného Karabachu bezpečný návrat do sporného regiónu, ktorý azerbajdžanské sily dobyli pri bleskovej ofenzíve v septembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Azerbajdžan musí podľa rozhodnutia umožniť "bezpečný, neobmedzený a rýchly" návrat všetkým obyvateľov Náhorného Karabachu. Rovnako musí umožniť odísť z tejto oblasti každému, kto si to želá, a zaistiť, že voči tamojším obyvateľom nie je uplatňovaná sila ani zastrašovanie.



Jednodňová ofenzíva, ktorou Azerbajdžan ovládol celé územie Náhorného Karabachu po prvý raz po troch desaťročiach, vyvolala hromadný odchod tamojších Arménov. Väčšina zo 120.000 obyvateľov hornatého regiónu utiekla do Arménska v priebehu niekoľkých dní.



Arménsko žiadalo MSD, aby predbežným opatrením prinútil Azerbajdžan nepodnikať žiadne kroky "zamerané na... vysídlenie zvyšných etnických Arménov z Náhorného Karabachu". Jerevan na predošlom pojednávaní tvrdil, že v regióne dochádza k etnickým čistkám, čo Baku poprelo.