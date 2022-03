Medzinárodný súdny dvor začne pojednávať o Ukrajine

Haag 1. marca (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) v holandskom Haagu v utorok uviedol, že pojednávanie v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine sa uskutoční budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúra AFP.



"Medzinárodný súdny dvor, hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov, uskutoční verejné pojednávanie v prípade obvinenia z genocídy podľa Dohovoru o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy (Ukrajina vs. Ruská Federácia) v pondelok 7. a v utorok 8. marca 2022," uvádza sa vo vyhlásení MSD.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že Ukrajina podala na Rusko žalobu na MSD, pretože "Rusko sa musí zodpovedať za to, že manipulovalo s pojmom genocídy, aby ospravedlnilo svoju agresiu". Kyjev tiež hlavný súdny orgán OSN žiada, aby Rusku nariadil okamžite zastaviť vojenské aktivity.



Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) pritom v pondelok oznámil, že ICC taktiež začne vyšetrovanie "situácie na Ukrajine".



Rusko vzdoruje množstvu medzinárodných zákazov, bojkotov a sankcii a ďalej pokračuje vo svojej ofenzíve na Ukrajine, ktorej cieľom je podľa predstaviteľov Kremľa ochrana rusky hovoriacich obyvateľov Ukrajiny a zvrhnutie tamojšieho vedenia, píše AFP.



V dôsledku konfliktu odišlo z Ukrajiny do zahraničia už vyše 660.000 ľudí, pričom sa predpokladá, že na území Ukrajiny, ktorá má asi 44 miliónov obyvateľov, boli už vysídlené milióny ľudí.



Podľa OSN budú v nasledujúcich mesiacoch potrebovať pomoc až štyri milióny ukrajinských utečencov, pričom ďalším 12 miliónom ľudí bude treba poskytnúť pomoc na území Ukrajiny.