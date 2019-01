Medzinárodný trestný súd oslobodil exprezidenta Pobrežia Slonoviny

Gbagbo čelil pred medzinárodným súdom obvineniam zo zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy a znásilnenia.

Haag 15. januára (TASR) - Sudcovia Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu oslobodili v utorok bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba (73) spod obvinení zo všetkých vojnových zločinov a nariadili jeho prepustenie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sudcovia uviedli, že prokuratúre sa nepodarilo preukázať existenciu "všeobecného plánu" na udržanie Gbagba pri moci, ktorý by vyzýval na páchanie násilia voči civilistom. Spod obvinení oslobodili aj Gbagbovho blízkeho spolupracovníka Charla Blého Goudého (47). Ich prepustenie odložili do stredy, aby dali prokuratúre čas na reakciu na verdikt súdu, uviedla agentúra AFP.



Gbagbo čelil pred medzinárodným súdom obvineniam zo zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy a znásilnenia. Spáchali ich jeho stúpenci počas štyri mesiace trvajúcej občianskej vojny v Pobreží Slonoviny po tom, čo Gbagbo po voľbách v roku 2010 odmietol odovzdať moc Alassanovi Ouattarovi. Ten je hlavou štátu aj v súčasnosti.



V konflikte podľa obžaloby zahynulo viac ako 3000 ľudí a vyše milión musel opustiť svoje domovy, pretože Gbagbo odmietol uznať svoju volebnú porážku.



Gbagba zatkli Ouattarovi vojaci, ktorým pomáhali sily OSN a Francúzska. Do Haagu ho vydali v roku 2011.