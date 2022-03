Súd otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov na Ukrajine

Haag 3. marca (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu v stredu otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo genocídy na Ukrajine, ku ktorým malo prísť od roku 2013. Vyšetrovanie sa bude zaoberať aj konfliktom, ktorý na Ukrajine vypukol po nedávnej ruskej invázii. Oznámil to hlavný prokurátor ICC Karim Khan. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Khan uviedol, že súd začne vyšetrovanie na základe žiadosti o prešetrenie situácie na Ukrajine, ktoré ICC predložilo 39 krajín vrátane Slovenska. Je to proces známy ako postúpenie veci, píše AP.



"Toto postúpenie umožnilo mojej kancelárii začať vyšetrovanie situácie na Ukrajine od 21. novembra 2013 a ďalej. Do vyšetrovania sa tak zahrnú všetky minulé aj súčasné obvinenia z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, ktorých sa dopustila akékoľvek osoba kdekoľvek na území Ukrajiny," uviedol Khan vo vyhlásení.



Hlavný prokurátor ICC ďalej uvádza, že sa začalo zhromažďovanie dôkazov.



Britská vláda označila toto postúpenie veci za najväčšie v histórii Medzinárodného trestného súdu, ktorý sa spolieha na spoluprácu s krajinami na celom svete, píše televízia BBC.