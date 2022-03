Medzinárodný trestný súd: Útoky na civilistov na Ukrajine sú zločin

Haag 11. marca (TASR) - Medzinárodný trestný tribunál v Haagu v piatok varoval bojujúce strany na Ukrajine, že útoky na civilné obyvateľstvo sú trestným činom. Vyhlásil to v súvislosti so stupňujúcimi sa útokmi ruských vojakov na ukrajinské mestá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ak sú útoky úmyselne namierené proti civilnému obyvateľstvu, ide o trestný čin. Ak sú útoky úmyselne namierené proti civilným objektom, ide tiež o trestný čin," vyhlásil hlavný prokurátor Karim Khan. Bojujúcim stranám dôrazne odporučil, aby v obývaných oblastiach nepoužívali ťažké zbrane. Opakovane naliehal, že aj ruská invázia na Ukrajinu sa má riadiť zásadami medzinárodného humanitárneho práva.



Medzinárodný trestný súd v Haagu minulý týždeň začal so súhlasom 39 členských štátov vyšetrovanie konfliktu na Ukrajine. Khan v piatok taktiež uviedol, že k požiadavke o vyšetrovanie sa pripojili aj Japonsko a Severné Macedónsko.



Hoci Ukrajina neratifikovala Rímsky štatút, ktorým sa ustanovil Medzinárodný trestný súd, v roku 2014 uznala jeho súdnu právomoc na zločiny spáchané na svojom území. Rusko svoj podpis Rímskeho štatútu v roku 2016 stiahlo.