Medzinárodný trestný súd vydal zatykače na Šojgua a Gerasimova

Haag 25. júna (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v utorok zatykače na bývalého ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova pre obvinenia z vedenia útokov proti civilným objektom a civilistom na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



ICC obviňuje Šojgua a Gerasimova z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti pre útoky namierené proti civilistom a civilnej infraštruktúre.



Sudcovia ICC si podľa vyhlásenia súdu myslia, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že obaja ruskí predstavitelia sú zodpovední za "raketové útoky, ktoré podnikali ruské ozbrojené sily proti ukrajinskej elektrickej infraštruktúre" najmenej od 10. októbra 2022 do najmenej 9. marca 2023.



"V tomto čase ruské ozbrojené sily vykonali veľký počet útokov proti viacerým elektrárňam a rozvodniam na viacerých miestach na Ukrajine," cituje súd agentúra AP.



Rusko opakovane uviedlo, že ukrajinská energetická infraštruktúra je jeho legitímnym cieľom, pričom poprelo, že by útočilo na civilistov alebo civilnú infraštruktúru.



Podľa agentúry AP nie je pravdepodobné, že by sa jedného z týchto ruských predstaviteľov podarilo v blízkom čase na základe týchto zatykačov zadržať. Rusko totiž neuznáva jurisdikciu ICC a odmieta vydanie svojich podozrivých.



Medzinárodný trestný súd vydal vlani zatykač aj na samotného ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s únosmi detí z Ukrajiny.



Šojgu viedol ministerstvo obrany od novembra 2012. Prezident Putin ho však v máji tohto roka z postu prekvapivo odvolal a nahradil ekonómom bez vojenských skúseností, bývalým vicepremiérom Andrejom Belousovom. Putin Šojgua po odvolaní vymenoval za tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie.