Medzinárodný trestný súd zvažuje vyšetrovanie britskej armády

Londýn 18. novembra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) by mohol začať svoje vôbec prvé vyšetrovanie britskej armády po tom, ako stanica BBC odvysielala program o jej údajných zločinoch. Redaktori dokumentárneho programu Panorama našli dôkazy, že Británia kryla vraždy civilistov svojimi vojakmi v Iraku a Afganistane, informovalo v pondelok predmetné médium.



ICC tvrdí, že tieto zistenia berie veľmi vážne. Britské ministerstvo obrany vyhlásilo, že obvinenia sú nepodložené a rezort plne spolupracuje s ICC, pričom nevidí žiadny dôvod na ďalšie súdne kroky.



Oficiálne vyšetrovanie zo strany ICC so sídlom v holandskom Haagu by bolo prvým prípadom vedeným proti britským občanom v súvislosti s vojnovými zločinmi, píše BBC.



ICC uviedol, že zistenia BBC nezávisle posúdi a ak uzná, že britská vláda chránila vojakov pred trestným stíhaním, spustí prelomový súdny proces.



ICC predtým dospel k záveru, že existuje presvedčivý dôkaz o spáchaní vojnových zločinov britskými vojakmi v Iraku. Väčšina týchto prípadov zahŕňa obvinenia zo zlého zaobchádzania so zadržanými osobami.