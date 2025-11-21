< sekcia Zahraničie
Medzinárodný výbor Červeného kríža zníži svoj rozpočet
Rozpočty na pomoc sa zmenšujú, keďže darcovia presúvajú svoje financie do obrany.
Autor TASR
Ženeva 21. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) zníži v roku 2026 svoj rozpočet o 17 percent na 2,23 miliardy dolárov a zruší 2900 pracovných miest, uviedol vo svojom piatkovom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rozpočty na pomoc sa zmenšujú, keďže darcovia presúvajú svoje financie do obrany. To núti humanitárne organizácie prijímať zložité rozhodnutia o poskytovaní pomoci uprostred konfliktov a pri rekordnom počte vysídlených osôb. Svoje programy zahraničnej pomoci prehodnocujú najmä Spojené štáty ako najväčší globálny prispievateľ.
„MVČK je naďalej odhodlaný pracovať v prvých líniách konfliktov, kde môže pôsobiť len málo iných organizácií,“ uviedla jeho prezidentka Mirjana Špoljarićová Eggerová po zasadnutí zhromaždenia. „Finančná situácia nás však núti prijímať ťažké rozhodnutia, aby sme mohli naďalej poskytovať kritickú humanitárnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ zdôraznila.
Zníženie počtu pracovných miest predstavuje približne 15 percent z 18.500 zamestnancov MVČK a nadväzuje na úsporné opatrenia z roku 2023. V tretine prípadov pôjde o dobrovoľný odchod bez opätovného obsadenia miest, uvádza sa v stanovisku.
Humanitárna organizácia so sídlom v Ženeve pôsobí vo viac ako 90 krajinách a v rámci svojej činnosti sa venuje napríklad poskytovaniu základnej humanitárnej pomoci či návštevám vojnových zajatcov.
