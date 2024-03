Megaraketa Starship spoločnosti SpaceX odštartovala na testovací let

Dallas 14. marca (TASR) – Superťažká nosná raketa Starship spoločnosti SpaceX vo štvrtok odštartovala na tretí testovací let po tom, ako sa prvé dve skúšky skončili jej explóziou. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.



Raketa odštartovala o 8.25 h miestneho času (14.25 h SEČ) z kozmodrómu spoločnosti SpaceX na juhovýchode Texasu.



Pri prvej skúške raketa explodovala na pokyn riaditeľa spoločnosti SpaceX Elona Muska pre vážne technické problémy, pri druhej v dôsledku zlyhania systému na vypúšťanie tekutého kyslíka. Musk tvrdí, že vypustenie kyslíka bolo potrebné pre absenciu nákladu a výbuch by nenastal, ak by loď náklad niesla.



Starship je dosiaľ najväčším a najvýkonnejším raketovým systémom, aký bol kedy postavený. Zohráva kľúčovú úlohu nielen v plánoch amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri doprave astronautov na Mesiac, ale aj v plánoch Muska na kolonizáciu Marsu.