Meghan dostane od vydavateľa Mail on Sunday symbolické odškodné

Londýn 6. januára (TASR) - Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markleová dostane od mediálnej skupiny Associated Newspapers symbolické odškodné vo výške jednej libry (1,2 eur) za narušenie súkromia. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Táto symbolická suma bola uvedená v súdnych dokumentoch, čo oficiálne potvrdzuje, že spoločnosť prijala prehru v súdnom spore.



Meghan Markleová a jej manžel britský princ Harry zažalovali bulvárne noviny Mail on Sunday ešte v roku 2019 za nelegálne zverejnenie súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi. Associated Newspapers je vydavateľom Mail on Sunday.



Podľa BBC skupina Associated Newspapers zaplatí aj nešpecifikovanú sumu za narušenie autorských práv Markleovej.



Novinám Mail on Sunday hrozí, že budú musieť pokryť značnú časť súdnych nákladov vojvodkyne, čo môže byť viac ako jeden milión libier.