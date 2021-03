Meghan: S princom Harrym sme sa vzali tri dni pred oficiálnym obradom

Harry hovoril otvorene o odchode od kráľovskej rodiny, s Meghan čakajú dcéru

Britský princ Harry (vľavo) a jeho americká manželka Meghan Markleová počas rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý v USA odvysielali v nedeľu večer 7. marca 2021. Foto: TASR/AP

New York 8. marca (TASR) - Britský princ Harry a jeho americká manželka Meghan Markleová uzavreli manželstvo v tajnosti tri dni pred oficiálnou ceremóniou, prezradila Meghan v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý v USA odvysielali v nedeľu večer.povedala Meghan s tým, že manželské sľuby si vymenili v súkromí pred canterburským arcibiskupom Justinom Welsbym ešte pred tým, ako sa 19. mája 2018 konala na Windsorsom zámku oficiálna svadba vysielaná v televízii. Informácie priniesli agentúry AFP a DPA.Harry a Meghan poskytli Winfreyovej napäto očakávané interview po tom, ako vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny. Ich vzťahy sú čoraz napätejšie a Markleová obvinila Buckinghamský palác, že šíri o nej a jej manželovi nepravdy. Palác predtým oznámil vyšetrovanie Markleovej správania po správach britských médií, že v minulosti šikanovala zamestnancov paláca.Meghan v úvode rozhovoru povedala, že do britskej kráľovskej rodiny vstúpila naivne, keďže o nej veľa nevedela.vyhlásila.Bývalá herečka, ktorá je Afroameričanka, tiež uviedla, že jej manžel Harry počas tehotenstva, keď čakala syna Archieho, povedal o obavách a konverzáciách v kráľovskej rodine o tom,Podľa vlastných mala Meghan v ťažkých časoch v kráľovskej rodine dokonca myšlienky na samovraždu.povedala v interview.dodala s tým, že kráľovská rodina jej uprela pomoc v oblasti duševného zdravia.Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová prezradili, že ich druhé dieťa, ktoré sa má narodiť v lete, bude dievčatko. Uviedli to v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý v USA odvysielali v nedeľu večer.Išlo o výnimočný pozitívny moment v rozhovore, ktorý sa týkal prevažne ich problémov v kráľovskej rodine, približuje agentúra AP. Ich prvé dieťa, syn Archie, bude mať v máji dva roky.povedal Harry, ktorý sa k interview pridal po tom, ako Meghan hovorila s Winfreyovou sama.Harry poprel, že by nečakane prekvapil kráľovnú Alžbetu II. oznámením, že s Meghan sa nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny. Podľa jeho slov tomu predchádzalo viacero konverzácií.Harry však povedal, že má pocit, že ho jeho otec princ Charlesuviedol s tým, že otec prestal reagovať na jeho telefonáty. Doplnil, že jeho otec i jeho brat princ William sú" v kráľovskom systéme.V interview Harry hovoril tiež o svojich obavách, že sa zopakuje história, čím narážal na tragédiu okolo svojej matky princeznej Diany. Tá sa po rozchode s princom Charlesom odcudzila kráľovskej rodine a bola predmetom intenzívneho záujmu médií pred smrťou pri autonehode v Paríži v roku 1997.dodal Harry, podľa ktorého je jednoduchou odpoveďou na otázku, prečo s manželkou odišli z Británie,zdôraznil.