Mehdi Nemmouche dostal za zadržiavanie novinárov v Sýrii doživotie

Paríž 21. marca (TASR) - Na doživotie odsúdil v piatok francúzsky súd džihádistu Mehdiho Nemmoucheho za to, že vo vojnou zmietanej Sýrii držal od júna 2013 do apríla 2014 ako rukojemníkov štyroch novinárov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Francúzskych reportérov Didiera Francoisa, Edouarda Eliasa, Nicolasa Henina and Pierra Torresa uniesli džihádisti z Islamského štátu v rozpätí desiatich dní, keď v júni 2013 robili reportáže zo severnej Sýrie.



Proces s 39-ročným Francúzom Nemmouchem sa začal vo februári tohto roka. Všetci štyria novinári počas neho vyhlásili, že jasne rozoznali jeho hlas a spôsob reči ako patriace takzvanému abú Umarovi, ktorý ich terorizoval a robil si sadistické žarty v čase, keď boli v zajatí v Sýrii.



Podľa AFP našli potom týchto novinárov po prepustení v apríli 2014 so zaviazanými očami a spútanými rukami na území nikoho na sýrsko-tureckej hranici.



Nemmouche, ktorý počas procesu všetky obvinenia poprel, už bol odsúdený na doživotie za útok na Židovské múzeum v Bruseli v roku 2014, ktorý si vyžiadal štyroch mŕtvych.



Od začiatku spomínaného procesu tvrdil iba to, že bojoval proti jednotkám bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého vlani v decembri pomohli zvrhnúť islamisti napojení na teroristickú sieť al-Káida, píše AFP.



"Prostredníctvom terorizmu sa sýrsky ľud zbavil diktatúry," povedal Nemmouche v piatok pred vynesením verdiktu. "Áno, bol som terorista a nikdy sa za to neospravedlním," dodal.



Na súde predniesol prejav kritizujúci Západ, najmä Spojené štáty, pričom citoval množstvo osobností počnúc nemeckým filozofom Friedrichom Nietzchem až po ruského prezidenta Vladimira Putina.