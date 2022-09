V Mekke zatkli muža, ktorý vykonal púť za zosnulú kráľovnú Alžbetu

Rijád 13. septembra (TASR) - Saudskoarabské úrady zatkli v utorok muža, ktorý pricestoval do Mekky vykonať podľa moslimských tradícií na pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. tzv. "malú púť" umra. Na púť si priniesol transparenty, ktoré sú v posvätnej Mekke zakázané. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Muž pochádzajúci z Jemenu v pondelok zverejnil na svojej sociálnej sieti video z Veľkej mešity v Mekke, ktorá patrí medzi najposvätnejšie miesta islamu a nemoslimovia do nej majú zakázaný vstup. Na videu držal Jemenčan transparent s nápisom "Umra za dušu kráľovnej Alžbety II., prosíme Alaha, aby ju prijal do neba a medzi spravodlivých".



Bezpečnostné zložky vo veľkej mešite informovali, že "zadržali jemenského občana, ktorý porušil pravidlá umry, lebo si do svätyne priniesol transparent". Muž bol následne vydaný na ďalšie úkony tamojšej prokuratúre.



Púť umra môžu moslimovia vykonať za svojich moslimských zosnulých, nie však za tých, ktorí islam nevyznávali. To je aj prípad kráľovnej Alžbety II., ktorá bola ako britská panovníčka zároveň aj hlavou anglikánskej cirkvi.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov na svojom zámku Balmoral. Jej pohreb je naplánovaný na 19. septembra vo Westminsterskom opátstve.