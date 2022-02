Meklenbursko-Predpomoransko plánuje zriadiť ruský honorárny konzulát

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecká spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko, ktorá bola v minulosti súčasťou Východného Nemecka, plánuje zriadiť ruský honorárny konzulát. Ruské veľvyslanectvo v Berlíne vo štvrtok potvrdilo, že uvažuje o otvorení tohto konzulátu a ďalšie informácie zverejní neskôr. Správu priniesla v piatok tlačová agentúra DPA.



Hovorca vlády severovýchodnej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko v jej hlavnom meste Schwerin uviedol, že nie je možné vyjadriť sa k prebiehajúcej procedúre.



Na severovýchode Nemecka sa ruský honorárny konzulát už určitý čas nenachádza, ale krajinská premiérka Manuela Schwesigová a jej predchodca Erwin Sellering vždy obhajovali pokračovanie v dialógu s Moskvou, dokonca aj v období napätia vo vzťahoch Nemecka a Ruska.



V súčasnosti vyvoláva napätie s Ruskom zhromažďovanie jeho vojakov okolo ukrajinských hraníc.



Meklenbursko-Predpomoransko udržiava rôzne väzby s Ruskom, napríklad organizuje pravidelné stretnutie podnikateľov v Deň Ruska a má partnerstvo s Petrohradskou oblasťou.



Spolková krajina má aj osobitné spojenie so sporným plynovodom Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý vedie z Ruska do Meklenburska-Predpomoranska.



Regionálna verejnoprávna stanica NDR už skôr informovala, že vláda spolkovej krajiny navrhla na post honorárneho konzula bývalého starostu mesta Rostock Rolanda Methlinga.



Agentúre DPA zdroje potvrdili, že je na funkciu navrhnutý, ale samotný Methling sa vo štvrtok nechcel vyjadriť k prípadnému prijatiu postu.



Povedal však, že nemecko-ruské vzťahy treba mnohými aktivitami vrátiť do pokojnejších vôd a ľuďom treba pripomínať, že v minulosti mali veľmi veľa spoločného v oblastiach ako politika, kultúra a ekonomika.



Honorárneho konzula často vyberá krajina podľa jeho skúseností a kontaktov. Na rozdiel od profesionálneho diplomata – ako veľvyslanec či generálny konzul – rodinní príslušníci nemajú osobitné práva.



Honorárny konzul obvykle vykonáva svoje povinnosti bezplatne a o tento štatút musí požiadať ministerstvo zahraničných vecí.



Títo oficiálni zástupcovia sú obvykle pokladaní za dôležitých sprostredkovateľov medzi oboma krajinami, napríklad v ekonomickej oblasti, dodala DPA.