Melania Trumpová po piatich dňoch odsúdila násilnosti v Kapitole

Washington 11. januára (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v pondelok po piatich dňoch odsúdila násilnosti v sídle amerického Kongresu, ktorých sa minulú stredu dopustili prívrženci prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



"Absolútne odsudzujem násilie, ku ktorému došlo v Kapitole. Násilie nie je prípustné nikdy," napísala Trumpová v príspevku zverejnenom na webovej stránke Bieleho domu. "Tento čas je výlučne o ozdravení našej krajiny a jej občanov. Nemal by sa využívať na osobné zisky," uviedla. "Náš národ sa musí uzdraviť civilným spôsobom," dodala.



"Som sklamaná a frustrovaná z toho, čo sa stalo minulý týždeň," povedala. "Je obdivuhodné vidieť, že toľko (ľudí) našlo vášeň a nadšenie a zúčastnilo sa na voľbách, avšak nesmieme dovoliť, aby sa vášeň zmenila na násilie. Naša cesta vpred spočíva v hľadaní toho, čo máme spoločné, a v tom, aby sme boli priateľskými a silnými ľuďmi, akými podľa mňa aj sme," zdôraznila.



Prvá dáma takisto vyzvala všetkých Američanov, aby upustili od násilia, nesúdili nikoho podľa farby pleti a nevyužívali odlišné politické ideológie ako ventil pre agresivitu a brutalitu. Úlohu svojho manžela pri vyprovokovaní násilného davu, ktorý vnikol do Kapitolu, Melania nekomentovala.



Manželka dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vyjadrila sústrasť príbuzným obetí útoku na Kapitol. Zároveň skritizovala ľudí, ktorí podľa nej zneužili túto tragickú udalosť na osobné útoky, ohováranie či nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o jej osobe.



Išlo o prvý verejný prejav Trumpovej po tom, čo stúpenci jej manžela rozhnevaní jeho volebnou porážkou a povzbudení jeho výzvami na boj proti údajným volebným podvodom, násilne vnikli do Kapitolu a dočasne prerušili proces potvrdzovania víťazstva demokrata Joea Bidena.



Svoj príspevok využila Melania aj na to, aby sa krátko pred uplynutím funkčného obdobia svojho manžela poďakovala miliónom Američanov, ktorí prezidenta a prvú dámu podporovali počas uplynulých štyroch rokoch. "Bola to česť môjho života, že som mohla slúžiť ako prvá dáma (USA)," dodala.