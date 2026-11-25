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Melania Trumpová pomohla vrátiť rodinám ďalšie ukrajinské a ruské deti
Tentoraz išlo o deväť detí, celkovo sa tak vďaka jej úsiliu vrátilo k rodinám 43 detí rozdelených vojnou.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Americká prvá dáma Melania Trumpová pomohla vrátiť k rodinám ďalšiu, už siedmu skupinu ukrajinských a ruských detí. Tentoraz išlo o deväť detí, celkovo sa tak vďaka jej úsiliu vrátilo k rodinám 43 detí rozdelených vojnou. V stredu to oznámil Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Deti v tejto časti sveta, rovnako ako deti kdekoľvek inde, nemôžu pochopiť, prečo ich geografia a politika vrhli do hrôz vojny,“ uviedla Trumpová. K spojeniu rodín podľa nej došlo v „plnej spolupráci“ ruských a ukrajinských lídrov. Bližšie informácie o deťoch Biely dom nezverejnil.
Pomoc deťom v konfliktných oblastiach patrí k hlavným témam Trumpovej počas druhého funkčného obdobia jej manžela. Jej úsilie sa začalo v auguste 2025, keď prezident Donald Trump na summite na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi jej list s výzvou na mier na Ukrajine. Trumpová tvrdí, že má s lídrami oboch krajín „priamy komunikačný kanál“.
V októbri pomohla vyjednať šesťdňové prímerie pre Ruskom okupované mesto Olešky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Platilo od 27. októbra do 1. novembra a bolo najvýznamnejším prímerím od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Mesto počas neho opustilo približne 800 ľudí, kým zostávajúcim obyvateľom doručili potraviny, vodu a humanitárnu pomoc.
„Deti v tejto časti sveta, rovnako ako deti kdekoľvek inde, nemôžu pochopiť, prečo ich geografia a politika vrhli do hrôz vojny,“ uviedla Trumpová. K spojeniu rodín podľa nej došlo v „plnej spolupráci“ ruských a ukrajinských lídrov. Bližšie informácie o deťoch Biely dom nezverejnil.
Pomoc deťom v konfliktných oblastiach patrí k hlavným témam Trumpovej počas druhého funkčného obdobia jej manžela. Jej úsilie sa začalo v auguste 2025, keď prezident Donald Trump na summite na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi jej list s výzvou na mier na Ukrajine. Trumpová tvrdí, že má s lídrami oboch krajín „priamy komunikačný kanál“.
V októbri pomohla vyjednať šesťdňové prímerie pre Ruskom okupované mesto Olešky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Platilo od 27. októbra do 1. novembra a bolo najvýznamnejším prímerím od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Mesto počas neho opustilo približne 800 ľudí, kým zostávajúcim obyvateľom doručili potraviny, vodu a humanitárnu pomoc.