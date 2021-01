Melania Trumpová v rozlúčkovom príhovore odmietla násilie

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Washington 19. januára (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v rozlúčkovom videopríhovore odmietla násilie, ktoré podľa nej nie je nikdy riešením. Vzdala tiež úctu rodinám vojakov, zdravotníckym pracovníkom bojujúcim proti pandémii či osobám pomáhajúcim obetiam závislosti na opiátoch, píše agentúra AFP.Prvá dáma v takmer sedemminútovom príhovore zverejnenom v noci na utorok spomenula svojho manžela Donalda Trumpa iba raz.povedala prvá dáma.dodala.Posledné mesiace Trumpovcov v Bielom dome poznamenalo neustále odmietanie dosluhujúceho prezidenta akceptovať výsledok novembrových volieb, ktoré podľa svojich nepodložených tvrdení prehral len v dôsledku volebných podvodov. Trump svojmu nástupcovi tiež odmietol zablahoželať a ani nepozval Bidena a jeho manželku Jill na tradičné posedenie pri čaji v Oválnej pracovni. Trumpovci sa nezúčastnia ani na stredajšej Bidenovej inaugurácii.Priaznivci dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa v stredu 6. januára vtrhli do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo. Snemovňa reprezentantov Kongresu USA, kde majú väčšinu demokrati, spustila minulý týždeň voči Trumpovi proces ústavnej žaloby (impeachment) za podnecovanie svojich prívržencov k útoku na Kapitol. Ak by ho uznal Senát za vinného, mohol by mu zároveň zabrániť aj v plánovanej opätovnej kandidatúre na prezidenta v roku 2024.