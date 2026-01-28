< sekcia Zahraničie
Melania Trumpová vyzýva Američanov na jednotu
Musíme sa zjednotiť. Vyzývam na jednotu, vyhlásila prvá dáma v súvislosti so situáciou v Minneapolise, kde násilne zasahujú agenti federálnych orgánov.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v utorok vyzvala na jednotu v súvislosti so zásahmi federálnych orgánov v Minneapolise a reakciou verejnosti na ne. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
Manželka prezidenta Donalda Trumpa to uviedla v rozhovore pre reláciu Fox & Friends. Podľa AFP chcela predovšetkým spropagovať svoj rovnomenný dokumentárny film, ktorý vyjde tento týždeň.
„Musíme sa zjednotiť. Vyzývam na jednotu,“ vyhlásila prvá dáma v súvislosti so situáciou v Minneapolise, kde násilne zasahujú agenti federálnych orgánov, ktorí doteraz smrteľne postrelili dvoch amerických občanov.
K prvému incidentu došlo 7. januára, keď po zásahu agenta Imigračného a colného úradu (ICE) prišla o život Renée Goodová. Streľba agentov pohraničnej stráže si v sobotu vyžiadala život Alexa Prettiho. V reakcii na oba incidenty sa v Minneapolise konali rozsiahle demonštrácie.
„Som proti násiliu, takže, prosím, ak protestujeme, protestujme pokojne a v týchto časoch sa musíme zjednotiť,“ vyzvala v utorok prvá dáma USA.
V rozhovore potvrdila, že Trump sa s guvernérom štátu Minnesota Timom Walzom a primátorom Minneapolisu Jacobom Freyom dohodol na spolupráci pri riešení situácie.
Manželka amerického prezidenta usporiadala v sobotu v Bielom dome premietanie svojho nového dokumentu - konalo sa len niekoľko hodín po Prettiho smrti.
Slávnostná premiéra filmu sa uskutoční vo štvrtok v Kennedyho centre vo Washingtone. V kinách sa podľa AFP začne premietať v piatok.
