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Mélenchon chce zvýšiť mzdy, znížiť dôchodkový vek a vystúpiť z NATO
Mélenchon vo svojom programe zároveň presadzuje väčšiu ochranu domáceho priemyslu vrátane opatrení na presun výroby späť do Francúzska.
Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Kandidát radikálnej ľavice na post francúzskeho prezidenta Jean-Luc Mélenchon chce zvýšiť minimálnu mzdu a obnoviť možnosť odchodu do dôchodku vo veku 60 rokov. Ide o súčasť
Mélenchonovho volebného programu, s ktorým kandiduje v prezidentských voľbách v roku 2027. Predstaví ho v sobotu na predvolebnom mítingu na výstavisku v Bourget pri Paríži, kde zverejní informuje Reuters.
Mélenchon (75) je považovaný za najsilnejšieho kandidáta francúzskej ľavice v týchto voľbách. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky by sa mohol v apríli budúceho roka dostať do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom by za súperku mal zrejme krajne pravicovú kandidátku Marine Le Penovú. Prieskumy však zároveň naznačujú, že v tomto rozhodujúcom kole by Mélenchon prehral.
Volebný program s názvom Spoločná budúcnosť (L'Avenir en commun) je už piatou verziou politického programu Mélenchonovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Vo veľkej miere nadväzuje na politické návrhy, ktoré tvorili základ Mélenchonových predchádzajúcich - neúspešných - prezidentských kampaní.
Jedným z hlavných bodov programu je zrušenie dôchodkovej reformy prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá postupne zvýšila minimálny vek odchodu do dôchodku z 62 na 64 rokov. Cieľom reformy bolo zlepšiť stav verejných financií. LFI chce umožniť odchod do dôchodku vo veku 60 rokov ľuďom, ktorí do dôchodkového systému prispievali najmenej 40 rokov.
Program počíta aj so zvýšením čistej mesačnej minimálnej mzdy zo súčasných približne 1480 na 1700 eur. Strana chce zároveň zrušiť jednotnú daň z kapitálových príjmov, zvýšiť dane pre najbohatšie domácnosti a zastropovať ceny základných potravín.
LFI opätovne deklaruje aj podporu postupnému ukončeniu využívania jadrovej energie vo Francúzsku a prechodu na výlučne obnoviteľné zdroje elektriny. Navrhuje zrušiť plánovaný program výstavby reaktorov EPR2 a nepredlžovať prevádzku jadrových elektrární nad hranicu 60 rokov.
V oblasti zahraničnej politiky Mélenchon kritizuje NATO a presadzuje postupné vystúpenie Francúzska z Aliancie. Prvým krokom má byť odchod z jej integrovanej vojenskej štruktúry velenia.
Program kritizuje aj vplyv Nemecka na hospodársku politiku Európskej únie. Berlín je označovaný za hlavného obhajcu ordoliberalizmu - ekonomického smeru, ktorý kladie dôraz na prísne rozpočtové pravidlá, cenovú stabilitu a nezávislú menovú politiku.
Mélenchon vo svojom programe zároveň presadzuje väčšiu ochranu domáceho priemyslu vrátane opatrení na presun výroby späť do Francúzska. Štát by podľa programu mal zohrávať aktívnejšiu úlohu v riadení hospodárstva.
Mélenchonovho volebného programu, s ktorým kandiduje v prezidentských voľbách v roku 2027. Predstaví ho v sobotu na predvolebnom mítingu na výstavisku v Bourget pri Paríži, kde zverejní informuje Reuters.
Mélenchon (75) je považovaný za najsilnejšieho kandidáta francúzskej ľavice v týchto voľbách. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky by sa mohol v apríli budúceho roka dostať do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom by za súperku mal zrejme krajne pravicovú kandidátku Marine Le Penovú. Prieskumy však zároveň naznačujú, že v tomto rozhodujúcom kole by Mélenchon prehral.
Volebný program s názvom Spoločná budúcnosť (L'Avenir en commun) je už piatou verziou politického programu Mélenchonovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Vo veľkej miere nadväzuje na politické návrhy, ktoré tvorili základ Mélenchonových predchádzajúcich - neúspešných - prezidentských kampaní.
Jedným z hlavných bodov programu je zrušenie dôchodkovej reformy prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá postupne zvýšila minimálny vek odchodu do dôchodku z 62 na 64 rokov. Cieľom reformy bolo zlepšiť stav verejných financií. LFI chce umožniť odchod do dôchodku vo veku 60 rokov ľuďom, ktorí do dôchodkového systému prispievali najmenej 40 rokov.
Program počíta aj so zvýšením čistej mesačnej minimálnej mzdy zo súčasných približne 1480 na 1700 eur. Strana chce zároveň zrušiť jednotnú daň z kapitálových príjmov, zvýšiť dane pre najbohatšie domácnosti a zastropovať ceny základných potravín.
LFI opätovne deklaruje aj podporu postupnému ukončeniu využívania jadrovej energie vo Francúzsku a prechodu na výlučne obnoviteľné zdroje elektriny. Navrhuje zrušiť plánovaný program výstavby reaktorov EPR2 a nepredlžovať prevádzku jadrových elektrární nad hranicu 60 rokov.
V oblasti zahraničnej politiky Mélenchon kritizuje NATO a presadzuje postupné vystúpenie Francúzska z Aliancie. Prvým krokom má byť odchod z jej integrovanej vojenskej štruktúry velenia.
Program kritizuje aj vplyv Nemecka na hospodársku politiku Európskej únie. Berlín je označovaný za hlavného obhajcu ordoliberalizmu - ekonomického smeru, ktorý kladie dôraz na prísne rozpočtové pravidlá, cenovú stabilitu a nezávislú menovú politiku.
Mélenchon vo svojom programe zároveň presadzuje väčšiu ochranu domáceho priemyslu vrátane opatrení na presun výroby späť do Francúzska. Štát by podľa programu mal zohrávať aktívnejšiu úlohu v riadení hospodárstva.