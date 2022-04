Mélenchon je kandidátom číslo tri, volia ho najmä mladí

Paríž 8. apríla (TASR) - Ľavicový kandidát na francúzskeho prezidenta Jean-Luc Mélenchon je v prieskumoch tretí najpopulárnejší za úradujúcim prezidentom Emmanuelom Macronom a konzervatívnou nacionalistkou Marine Le Penovou. Jeho voličskú základňu tvoria vo veľkej miere mladí ľudia, povedal pre TASR Daniel Boy, politológ z univerzity Sciences Po.



"Mélenchon je lídrom ľavice," opisuje kandidáta Boy. Začínal v Socialistickej strane, avšak pred pár rokmi z nej odišiel, aby založil vlastnú stranu Nepoddajné Francúzsko, ktorej je predsedom. "Dokázal presvedčiť ľavicových voličov, že Socialisti sa príliš zaangažovali v ekonomickom liberalizme a sú príliš napravo," tvrdí Boy.



Mélenchon priťahuje skôr strednú triedu a mladých. "Robotnícka vrstva vo Francúzsku volí skôr napravo a zaujíma sa o témy, ako je migrácia," vysvetľuje expert. Podľa neho Mélenchon nie je proti migrácii a k multikulturalizmu sa stavia pozitívne.



Boy uvádza, že mladí podporujú Mélenchona hlavne preto, že akcentuje témy ekológie a klimatickej krízy. "Takisto sa stavia do pozície bojovníka proti systému a to je pre mladých veľmi atraktívne," povedal politológ pre TASR.



Podľa posledného prieskumu agentúry Elabe 26 percent Mélenchonových voličov má od 18 do 24 rokov. Voliči do 34 rokov tvoria 22 percent jeho podporovateľov.



"Mélenchon robí politiku odjakživa. Vo svojom živote nerobil nič iné, než politiku," opisuje Boy pre TASR. "Vie byť lídrom, pekne hovoriť, priťahuje davy," vysvetľuje politológ. Ako príklad uvádza prezidentské voľby z roku 2017, v ktorých Mélenchon skončil na štvrtom mieste s 19,5 percentami hlasov.



Boy pokračuje, že už v minulých voľbách Mélenchon používal moderné prostriedky na kampaň – mal napríklad kanál na YouTube. Napriek tomu si politológ nemyslí, že by Mélenchon mohol poraziť Le Penovú, ktorá je v prieskumoch pred ním. "Je isté, že Macron sa dostane do druhého kola a osobne si nemyslím, že by Mélenchon mohol Le Penovú predbehnúť. Je to však ťažké odhadnúť; veľa ľudí sa rozhoduje na poslednú chvíľu, či vôbec pôjdu voliť, a ak, tak koho," uzatvára Boy.



Podľa agentúry IFOP má Mélenchon aktuálne 17,5-percentnú podporu. Prvý je Macron s 26,5 percenta, za ním Le Penová s 24 percentami.



Prezidentské voľby sa uskutočnia v nedeľu, prípadné druhé kolo je naplánované na 24. apríla.











(osobitná spravodajkyňa TASR Barbora Výrostková)