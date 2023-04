Meľnyk o vojne na Ukrajine: Úloha Číny ako mediátora je realistická

Berlín 30. apríla (TASR) - Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk označil možnosť, že by Čína prevzala v súvislosti s vojnou na Ukrajine úlohu mediátora, za "nie nerealistickú". Reagoval tak na nedávny telefonický rozhovor medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. V nedeľu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



"Samozrejme, že Čína bude i naďalej obhajovať svoje záujmy. Verím však, že spravodlivé a mierové riešenie a ukončenie násilností sú v súlade so záujmami Pekingu viac, než toto rozsiahle a nekonečné zemetrasenie svetového poriadku," vyhlásil Meľnyk.



Telefonát Zelenského so Si Ťin-pchingom, ktorý bol vôbec prvým osobným rozhovorom oboch lídrov od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, je podľa Meľnyka "veľkým krokom k posilneniu vzťahov medzi Ukrajinou a Čínou a tiež k ukončeniu ruskej agresie".



Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí však poznamenal, že "pre Kyjev je stiahnutie všetkých ruských jednotiek z okupovaných území sine qua non (nevyhnutnou podmienkou)". Čínsky návrh politického riešenia vojny na Ukrajine totiž neobsahuje požiadavku na stiahnutie ruských vojakov z okupovaných ukrajinských území ani z anektovaného polostrova Krym. Meľnyk dodal, že "koniec koncov i tak záleží na maličkostiach".



Agentúra DPA pripomína, že počas telefonátu sa Zelenskyj a Si rozprávali o územnej celistvosti Ukrajiny "vrátane Ruskom anektovaného Krymského polostrova". Hovorili tiež o Charte OSN. Zelenskyj tiež informoval, že vyzval čínskeho prezidenta, aby ovplyvnil Moskvu vo veci návratu ukrajinských vojnových zajatcov a približne 20.000 "unesených" detí.